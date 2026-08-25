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Число пострадавших при пожаре на АГХК еще подсчитывают
Число пострадавших при пожаре на АГХК еще подсчитывают - 25.08.2026, ПРАЙМ
Число пострадавших при пожаре на АГХК еще подсчитывают
Количество пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе еще подсчитывают, их распределят по трем больницам, сообщили РИА Новости в ЕДДС... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:52+0300
2026-08-25T12:52+0300
2026-08-25T12:52+0300
общество
амурская область
благовещенск
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Количество пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе еще подсчитывают, их распределят по трем больницам, сообщили РИА Новости в ЕДДС Свободненского района Амурской области.
Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нети. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточняли, что возгорание локализовано. Позже на предприятии проинформировали, что госпитализированы 5 человек. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, оказана медицинская помощь.
"Число пострадавших пока подсчитывают, их распределят в Свободненскую больницу, областную в Благовещенске и клиническую в Благовещенске", - сказал собеседник.
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общество , амурская область, благовещенск
Общество , Амурская область, Благовещенск
Число пострадавших при пожаре на АГХК еще подсчитывают
Число пострадавших при пожаре на АГХК еще подсчитывают, их распределят по трем больницам
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Количество пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе еще подсчитывают, их распределят по трем больницам, сообщили РИА Новости в ЕДДС Свободненского района Амурской области.
Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нети. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточняли, что возгорание локализовано. Позже на предприятии проинформировали, что госпитализированы 5 человек. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, оказана медицинская помощь.
"Число пострадавших пока подсчитывают, их распределят в Свободненскую больницу, областную в Благовещенске и клиническую в Благовещенске", - сказал собеседник.