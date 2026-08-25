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Дебальцево и Амвросиевка в ДНР обесточены из-за атак ВСУ
Дебальцево и Амвросиевка в ДНР обесточены из-за атак ВСУ - 25.08.2026, ПРАЙМ
Дебальцево и Амвросиевка в ДНР обесточены из-за атак ВСУ
Города Дебальцево и Амвросиевка в Донецкой Народной Республике обесточены из-за атак украинских боевиков на объекты энергетики, сообщил председатель... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T17:42+0300
2026-08-25T17:42+0300
2026-08-25T17:42+0300
мариуполь
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ДОНЕЦК, 25 авг - ПРАЙМ. Города Дебальцево и Амвросиевка в Донецкой Народной Республике обесточены из-за атак украинских боевиков на объекты энергетики, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.
"Сегодня ночью был нанесен очередной такой удар. В результате Дебальцево и Амвросиевка обесточены, идет восстановление сетей", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Чертков отметил, что веерные отключения также из-за повреждений подстанций проходят в Мариуполе уже три недели. Восстановительные работы будут завершены не ранее конца сентября.
По словам председателя правительства, временные отключения затронут и другие города республики для избежания более серьезных аварий при резком росте нагрузки.
Сейчас все силы и ресурсы направлены на стабилизацию энергосистемы. Специалисты работают в круглосуточном режиме, добавил Чертков.
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мариуполь
Дебальцево и Амвросиевка в ДНР обесточены из-за атак ВСУ
Глава правительства ДНР Чертков сообщил об отключении Дебальцево и Амвросиевки
ДОНЕЦК, 25 авг - ПРАЙМ. Города Дебальцево и Амвросиевка в Донецкой Народной Республике обесточены из-за атак украинских боевиков на объекты энергетики, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.
"Сегодня ночью был нанесен очередной такой удар. В результате Дебальцево и Амвросиевка обесточены, идет восстановление сетей", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Чертков отметил, что веерные отключения также из-за повреждений подстанций проходят в Мариуполе уже три недели. Восстановительные работы будут завершены не ранее конца сентября.
По словам председателя правительства, временные отключения затронут и другие города республики для избежания более серьезных аварий при резком росте нагрузки.
Сейчас все силы и ресурсы направлены на стабилизацию энергосистемы. Специалисты работают в круглосуточном режиме, добавил Чертков.