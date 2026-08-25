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Доля женщин среди сотрудников "Мечела" в 2025 году составила 35%

Доля женщин среди сотрудников "Мечела" в 2025 году составила 35% - 25.08.2026, ПРАЙМ

Доля женщин среди сотрудников "Мечела" в 2025 году составила 35%

Доля женщин среди сотрудников "Мечела" в 2025 году составила 35%, что соответствует уровню предшествующего года, следует из данных отчета об устойчивом развитии | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:21+0300

2026-08-25T18:21+0300

2026-08-25T20:00+0300

общество

промышленность

мечел

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Доля женщин среди сотрудников "Мечела" в 2025 году составила 35%, что соответствует уровню предшествующего года, следует из данных отчета об устойчивом развитии компании."Доля женщин в группе "Мечел" в 2025 году сохранилась на уровне прошлого года и составила 35%", - сказано в отчете. Аналогичный показатель был по итогам 2024 года.Общее число сотрудников на большинстве предприятий "Мечела" в прошлом году сократилось на 2,6% - до 44,496 тысячи человек. Численность работников в целом по группе составила 47,746 тысячи человек. В отчетном периоде наблюдалось снижение текучести кадров. Так, показатель сократился на 2 процентных пункта - до 23,7%.Среди персонала "Мечела" преобладают сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет, доля которых составила 55% в 2025 году. Значительная часть работников относится к старшим возрастным группам от 50 лет - 33%.Доля персонала из числа местных сообществ на предприятии АО ХК "Якутуголь" в 2025 году достигла 76%, а работников на руководящих должностях - 85%.Социальные инвестиции компании по итогам прошлого года выросли на 9,7% и составили 2,9 миллиарда рублей.Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.

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общество , промышленность, мечел