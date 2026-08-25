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В ЕЭК продлили антидемпинговую пошлину на алюминиевую посуду из Китая - 25.08.2026, ПРАЙМ
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В ЕЭК продлили антидемпинговую пошлину на алюминиевую посуду из Китая
В ЕЭК продлили антидемпинговую пошлину на алюминиевую посуду из Китая - 25.08.2026, ПРАЙМ
В ЕЭК продлили антидемпинговую пошлину на алюминиевую посуду из Китая
Антидемпинговая пошлина на алюминиевую посуду из Китая продлена на время повторного расследования - до 28 мая 2027 года, сообщила во вторник пресс-служба... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:09+0300
2026-08-25T12:09+0300
россия
китай
кнр
евразийская экономическая комиссия
еэк
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Антидемпинговая пошлина на алюминиевую посуду из Китая продлена на время повторного расследования - до 28 мая 2027 года, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении алюминиевой посуды из Китайской Народной Республики до 28 мая 2027 года включительно", - говорится в сообщении. В ЕЭК напомнили, что срок действия применяемой меры должен был истечь 24 сентября 2026 года, но в адрес Департамента защиты внутреннего рынка комиссии поступило заявление. В результате рассмотрения нового заявления начато повторное антидемпинговое расследование. Размер антидемпинговой пошлины в отношении алюминиевой посуды из КНР составляет 21,89%.
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россия, китай, кнр, евразийская экономическая комиссия, еэк
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК
12:09 25.08.2026
 
В ЕЭК продлили антидемпинговую пошлину на алюминиевую посуду из Китая

Антидемпинговая пошлина на алюминиевую посуду из Китая продлена до 28 мая 2027 года

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Антидемпинговая пошлина на алюминиевую посуду из Китая продлена на время повторного расследования - до 28 мая 2027 года, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении алюминиевой посуды из Китайской Народной Республики до 28 мая 2027 года включительно", - говорится в сообщении.
В ЕЭК напомнили, что срок действия применяемой меры должен был истечь 24 сентября 2026 года, но в адрес Департамента защиты внутреннего рынка комиссии поступило заявление. В результате рассмотрения нового заявления начато повторное антидемпинговое расследование.
Размер антидемпинговой пошлины в отношении алюминиевой посуды из КНР составляет 21,89%.
 
РОССИЯКИТАЙКНРЕвразийская экономическая комиссияЕЭК
 
 
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