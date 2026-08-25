https://1prime.ru/20260825/eks-glava-872650593.html
Экс-глава бундесбанка раскритиковал правительство Германии
Экс-глава бундесбанка раскритиковал правительство Германии - 25.08.2026, ПРАЙМ
Экс-глава бундесбанка раскритиковал правительство Германии
Бывший глава бундесбанка Аксель Вебер подверг резкой критике нынешнее правительство ФРГ, заявив, что Германия "неспособна и не желает" проводить реформы и ведет | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:33+0300
2026-08-25T12:33+0300
2026-08-25T12:33+0300
банки
финансы
германия
фрг
фридрих мерц
handelsblatt
ubs
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872650593.jpg?1787650418
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший глава бундесбанка Аксель Вебер подверг резкой критике нынешнее правительство ФРГ, заявив, что Германия "неспособна и не желает" проводить реформы и ведет себя так, словно кризиса не существует.
"Мы больше не можем проводить фундаментальные реформы, потому что у нас чрезвычайно сложная политическая система... Германия одновременно неспособна и не желает проводить реформы", - заявил Вебер в интервью газете Handelsblatt, указав на то, что некоторые реформы могут потребовать внесения поправок в конституцию.
По словам экс-главы немецкого центробанка, страна находится в кризисе, так как годовой объем производства остается на уровне 2018 года, инвестиции - на уровне 2015 года, и только государственные расходы ежегодно достигают нового рекордного уровня. Вебер подчеркнул, что правительство страны ведет себя так, словно кризиса нет.
Экономист также отметил, что не видит "значимой внутриполитической повестки" у немецкого канцлера Фридриха Мерца и министра финансов Ларса Клингбайля.
Аксель Вебер - немецкий экономист, глава бундесбанка с 2004 по 2011 год. Позднее, с 2012 по 2022 год, возглавлял совет директоров швейцарского банка UBS.
германия
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, германия, фрг, фридрих мерц, handelsblatt, ubs
Банки, Финансы, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Фридрих Мерц, Handelsblatt, UBS
Экс-глава бундесбанка раскритиковал правительство Германии
Экс-глава бундесбанка Вебер: Германия ведет себя так, будто кризиса не существует
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший глава бундесбанка Аксель Вебер подверг резкой критике нынешнее правительство ФРГ, заявив, что Германия "неспособна и не желает" проводить реформы и ведет себя так, словно кризиса не существует.
"Мы больше не можем проводить фундаментальные реформы, потому что у нас чрезвычайно сложная политическая система... Германия одновременно неспособна и не желает проводить реформы", - заявил Вебер в интервью газете Handelsblatt, указав на то, что некоторые реформы могут потребовать внесения поправок в конституцию.
По словам экс-главы немецкого центробанка, страна находится в кризисе, так как годовой объем производства остается на уровне 2018 года, инвестиции - на уровне 2015 года, и только государственные расходы ежегодно достигают нового рекордного уровня. Вебер подчеркнул, что правительство страны ведет себя так, словно кризиса нет.
Экономист также отметил, что не видит "значимой внутриполитической повестки" у немецкого канцлера Фридриха Мерца и министра финансов Ларса Клингбайля.
Аксель Вебер - немецкий экономист, глава бундесбанка с 2004 по 2011 год. Позднее, с 2012 по 2022 год, возглавлял совет директоров швейцарского банка UBS.