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Экс-глава бундесбанка раскритиковал правительство Германии

Экс-глава бундесбанка раскритиковал правительство Германии - 25.08.2026, ПРАЙМ

Экс-глава бундесбанка раскритиковал правительство Германии

Бывший глава бундесбанка Аксель Вебер подверг резкой критике нынешнее правительство ФРГ, заявив, что Германия "неспособна и не желает" проводить реформы и ведет | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:33+0300

2026-08-25T12:33+0300

2026-08-25T12:33+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший глава бундесбанка Аксель Вебер подверг резкой критике нынешнее правительство ФРГ, заявив, что Германия "неспособна и не желает" проводить реформы и ведет себя так, словно кризиса не существует. "Мы больше не можем проводить фундаментальные реформы, потому что у нас чрезвычайно сложная политическая система... Германия одновременно неспособна и не желает проводить реформы", - заявил Вебер в интервью газете Handelsblatt, указав на то, что некоторые реформы могут потребовать внесения поправок в конституцию. По словам экс-главы немецкого центробанка, страна находится в кризисе, так как годовой объем производства остается на уровне 2018 года, инвестиции - на уровне 2015 года, и только государственные расходы ежегодно достигают нового рекордного уровня. Вебер подчеркнул, что правительство страны ведет себя так, словно кризиса нет. Экономист также отметил, что не видит "значимой внутриполитической повестки" у немецкого канцлера Фридриха Мерца и министра финансов Ларса Клингбайля. Аксель Вебер - немецкий экономист, глава бундесбанка с 2004 по 2011 год. Позднее, с 2012 по 2022 год, возглавлял совет директоров швейцарского банка UBS.

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банки, финансы, германия, фрг, фридрих мерц, handelsblatt, ubs