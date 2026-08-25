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Эксперт назвал драйверы роста экономики России

Эксперт назвал драйверы роста экономики России - 25.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал драйверы роста экономики России

Усиление импортозамещения, рост численности населения, несырьевого экспорта и инвестиций в основной капитал являются факторами ускорения российской экономики,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:43+0300

2026-08-25T14:43+0300

2026-08-25T14:43+0300

россия

китай

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Усиление импортозамещения, рост численности населения, несырьевого экспорта и инвестиций в основной капитал являются факторами ускорения российской экономики, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. "Драйверами для ускорения экономического роста России могут выступать импортозамещение в станкостроении, микроэлектронике, авиастроении, фармацевтике и прочих секторах. Также экономическому росту будет способствовать увеличение численности населения, особенно в разрезе трудоспособных квалифицированных кадров", - отмечает эксперт. В качестве ключевых факторов экономического развития аналитик назвал рост несырьевого экспорта, в том числе услуг, а также рост инвестиций в основной капитал. "Для этого должен сложиться благоприятный бизнес-климат, что предполагает снижение внешних и внутренних рисков", - в то же время обратил внимание аналитик.

китай

сша

индия

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россия, китай, сша, индия