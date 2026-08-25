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Эксперт назвал драйверы роста экономики России
Эксперт назвал драйверы роста экономики России - 25.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал драйверы роста экономики России
Усиление импортозамещения, рост численности населения, несырьевого экспорта и инвестиций в основной капитал являются факторами ускорения российской экономики,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:43+0300
2026-08-25T14:43+0300
2026-08-25T14:43+0300
россия
китай
сша
индия
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Усиление импортозамещения, рост численности населения, несырьевого экспорта и инвестиций в основной капитал являются факторами ускорения российской экономики, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. "Драйверами для ускорения экономического роста России могут выступать импортозамещение в станкостроении, микроэлектронике, авиастроении, фармацевтике и прочих секторах. Также экономическому росту будет способствовать увеличение численности населения, особенно в разрезе трудоспособных квалифицированных кадров", - отмечает эксперт. В качестве ключевых факторов экономического развития аналитик назвал рост несырьевого экспорта, в том числе услуг, а также рост инвестиций в основной капитал. "Для этого должен сложиться благоприятный бизнес-климат, что предполагает снижение внешних и внутренних рисков", - в то же время обратил внимание аналитик.
китай
сша
индия
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россия, китай, сша, индия
РОССИЯ, КИТАЙ, США, ИНДИЯ
Эксперт назвал драйверы роста экономики России
Эксперт Смирнов: импортозамещение и несырьевой экспорт ускорят рост экономики России
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Усиление импортозамещения, рост численности населения, несырьевого экспорта и инвестиций в основной капитал являются факторами ускорения российской экономики, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай
, США
и Индия
.
"Драйверами для ускорения экономического роста России могут выступать импортозамещение в станкостроении, микроэлектронике, авиастроении, фармацевтике и прочих секторах. Также экономическому росту будет способствовать увеличение численности населения, особенно в разрезе трудоспособных квалифицированных кадров", - отмечает эксперт.
В качестве ключевых факторов экономического развития аналитик назвал рост несырьевого экспорта, в том числе услуг, а также рост инвестиций в основной капитал.
"Для этого должен сложиться благоприятный бизнес-климат, что предполагает снижение внешних и внутренних рисков", - в то же время обратил внимание аналитик.