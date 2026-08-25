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Эксперт рассказала о роли пожилых людей в экономике России - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала о роли пожилых людей в экономике России
Эксперт рассказала о роли пожилых людей в экономике России - 25.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о роли пожилых людей в экономике России
Люди старшего возраста все чаще выступают активными участниками экономической жизни России, речь идет не только о медицине и образовании, но также финансовой и... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:14+0300
2026-08-25T16:14+0300
общество
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Люди старшего возраста все чаще выступают активными участниками экономической жизни России, речь идет не только о медицине и образовании, но также финансовой и цифровой грамотности, туризме, заявила РИА Новости председатель совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина. "Текущий год в России официально объявлен Годом серебряной экономики, и это не символический жест: этот сегмент вносит заметный и растущий вклад в ВВП страны. По оценкам экспертов вклад этот оценивается в 5-7 триллионов рублей",- сказала она. По ее словам, речь идет не только о медицине и уходе, но и о занятости, образовании, досуге, финансовой и цифровой грамотности, туризме и спорте - то есть о людях старшего возраста как активных участниках экономики, а не ее пассивных получателях помощи. "Глобальная структура рынка это подтверждает: крупнейшие сегменты - здоровье и благополучие, жилищные решения и мобильность, финансовые услуги, а также быстро растущий сектор AgeTech - технологических решений, разработанных специально для пожилых людей",- уточнила собеседница агентства. "Рынок труда меняется в том же направлении, и здесь драйвером выступает не альтруизм компаний, а банальный кадровый дефицит: структурная нехватка рабочей силы в России сохраняется на фоне исторически низкой безработицы, поэтому работодатели все чаще указывают в требованиях к соискателям "старший возраст" вместо привычного возрастного потолка",- подчеркнула Горелкина. По ее словам, параллельно бизнес инвестирует в переобучение кадров и повышение их квалификации. "Бизнес инвестирует в рескиллинг и апскиллинг текущих сотрудников как более выгодную альтернативу внешнему найму - это уже названо одним из ключевых HR-трендов 2026 года", - рассказала эксперт. Особо Горелкина обратила внимание на тот факт, что люди "серебряного возраста" обладают огромным профессиональным опытом, и именно они становятся естественным резервом для наставничества, менторства и передачи компетенций внутри тех отраслях, где они всю жизнь трудились.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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общество
Общество
16:14 25.08.2026
 
Эксперт рассказала о роли пожилых людей в экономике России

Эксперт Горелкина: люди старшего возраста становятся активными участниками экономики

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Люди старшего возраста все чаще выступают активными участниками экономической жизни России, речь идет не только о медицине и образовании, но также финансовой и цифровой грамотности, туризме, заявила РИА Новости председатель совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина.
"Текущий год в России официально объявлен Годом серебряной экономики, и это не символический жест: этот сегмент вносит заметный и растущий вклад в ВВП страны. По оценкам экспертов вклад этот оценивается в 5-7 триллионов рублей",- сказала она.
По ее словам, речь идет не только о медицине и уходе, но и о занятости, образовании, досуге, финансовой и цифровой грамотности, туризме и спорте - то есть о людях старшего возраста как активных участниках экономики, а не ее пассивных получателях помощи.
"Глобальная структура рынка это подтверждает: крупнейшие сегменты - здоровье и благополучие, жилищные решения и мобильность, финансовые услуги, а также быстро растущий сектор AgeTech - технологических решений, разработанных специально для пожилых людей",- уточнила собеседница агентства.
"Рынок труда меняется в том же направлении, и здесь драйвером выступает не альтруизм компаний, а банальный кадровый дефицит: структурная нехватка рабочей силы в России сохраняется на фоне исторически низкой безработицы, поэтому работодатели все чаще указывают в требованиях к соискателям "старший возраст" вместо привычного возрастного потолка",- подчеркнула Горелкина.
По ее словам, параллельно бизнес инвестирует в переобучение кадров и повышение их квалификации.
"Бизнес инвестирует в рескиллинг и апскиллинг текущих сотрудников как более выгодную альтернативу внешнему найму - это уже названо одним из ключевых HR-трендов 2026 года", - рассказала эксперт.
Особо Горелкина обратила внимание на тот факт, что люди "серебряного возраста" обладают огромным профессиональным опытом, и именно они становятся естественным резервом для наставничества, менторства и передачи компетенций внутри тех отраслях, где они всю жизнь трудились.
 
Общество
 
 
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