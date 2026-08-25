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Эксперт рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям
Эксперт рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям - 25.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям
Высокое место России в рейтинге ВВП по паритету покупательной способности показывает, что страна смогла адаптироваться к западным санкциям благодаря... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:42+0300
2026-08-25T18:42+0300
россия
мировая экономика
индия
китай
сша
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БЕЙРУТ, 25 авг - ПРАЙМ. Высокое место России в рейтинге ВВП по паритету покупательной способности показывает, что страна смогла адаптироваться к западным санкциям благодаря эффективному управлению кризисом, использованию собственных ресурсов и переориентации внешнеэкономических связей, заявил РИА Новости директор ливанского Национального института исследований и статистики Закария Хамудан. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. "Способность российской экономики адаптироваться и реагировать на изменения экономической ситуации, задействовать огромные ресурсы, рынки и связи, а также выстроить механизм поступательного внутреннего развития стала основной причиной, позволившей обойти и противостоять введенным против нее западным санкциям", - сказал Хамудан. По мнению эксперта, Россия смогла найти альтернативные европейским рынки, переориентировавшись на Азию, Индию, Ближний Восток и Африку, что позволило компенсировать значительную часть потерь от сокращения присутствия на западных рынках. Эксперт также отметил наличие у России значительных запасов газа, угля, металлов, зерна и нефти, которые остаются востребованными мировой экономикой. Хамудан добавил, что дополнительную роль сыграло развитие БРИКС, расширившее для России сеть альтернативных каналов и рынков, однако ключевым фактором он назвал продуманное управление кризисом внутри страны и за ее пределами. Эксперт при этом отметил, что западные страны продолжают совершенствовать способы давления на российскую экономику, поэтому Москве, по его мнению, необходимо стремиться к устойчивому развитию и избегать чрезмерной зависимости от одного направления.
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россия, мировая экономика, индия, китай, сша
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, КИТАЙ, США
18:42 25.08.2026
 
Эксперт рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям

Эксперт Хамудан: Россия адаптировалась к санкциям благодаря управлению кризисом

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БЕЙРУТ, 25 авг - ПРАЙМ. Высокое место России в рейтинге ВВП по паритету покупательной способности показывает, что страна смогла адаптироваться к западным санкциям благодаря эффективному управлению кризисом, использованию собственных ресурсов и переориентации внешнеэкономических связей, заявил РИА Новости директор ливанского Национального института исследований и статистики Закария Хамудан.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
"Способность российской экономики адаптироваться и реагировать на изменения экономической ситуации, задействовать огромные ресурсы, рынки и связи, а также выстроить механизм поступательного внутреннего развития стала основной причиной, позволившей обойти и противостоять введенным против нее западным санкциям", - сказал Хамудан.
По мнению эксперта, Россия смогла найти альтернативные европейским рынки, переориентировавшись на Азию, Индию, Ближний Восток и Африку, что позволило компенсировать значительную часть потерь от сокращения присутствия на западных рынках. Эксперт также отметил наличие у России значительных запасов газа, угля, металлов, зерна и нефти, которые остаются востребованными мировой экономикой.
Хамудан добавил, что дополнительную роль сыграло развитие БРИКС, расширившее для России сеть альтернативных каналов и рынков, однако ключевым фактором он назвал продуманное управление кризисом внутри страны и за ее пределами.
Эксперт при этом отметил, что западные страны продолжают совершенствовать способы давления на российскую экономику, поэтому Москве, по его мнению, необходимо стремиться к устойчивому развитию и избегать чрезмерной зависимости от одного направления.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯКИТАЙСША
 
 
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