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Эксперт рассказал, что позволит России остаться четвертой экономикой мира - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что позволит России остаться четвертой экономикой мира
Эксперт рассказал, что позволит России остаться четвертой экономикой мира - 25.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что позволит России остаться четвертой экономикой мира
Расходы населения, загрузка несырьевой промышленности и умеренная инфляция позволят России остаться четвертой по величине экономикой мира, рассказал РИА Новости | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:48+0300
2026-08-25T18:48+0300
мировая экономика
россия
китай
сша
индия
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Расходы населения, загрузка несырьевой промышленности и умеренная инфляция позволят России остаться четвертой по величине экономикой мира, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира – ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. "Динамику ВВП по ППС в ближайшие годы удержат три обстоятельства. Потребление домашних хозяйств остается главным источником прироста, здесь решают реальная заработная плата и доступность кредита. Затем идет загрузка несырьевой промышленности, где машиностроение, химия, агропереработка и разработка программного обеспечения дают добавленную стоимость без привязки к нефтяным котировкам", – отметил Русяев. Третьим обстоятельством собеседник агентства назвал умеренный рост внутренних цен на услуги и жилье, что улучшает позицию страны в пересчете по ППС. Разгон инфляции же ее ухудшает, уточнил он.
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мировая экономика, россия, китай, сша, индия
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, ИНДИЯ
18:48 25.08.2026
 
Эксперт рассказал, что позволит России остаться четвертой экономикой мира

Бизнес-консультант Русяев: Россия останется четвертой экономикой мира

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Расходы населения, загрузка несырьевой промышленности и умеренная инфляция позволят России остаться четвертой по величине экономикой мира, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира – ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
"Динамику ВВП по ППС в ближайшие годы удержат три обстоятельства. Потребление домашних хозяйств остается главным источником прироста, здесь решают реальная заработная плата и доступность кредита. Затем идет загрузка несырьевой промышленности, где машиностроение, химия, агропереработка и разработка программного обеспечения дают добавленную стоимость без привязки к нефтяным котировкам", – отметил Русяев.
Третьим обстоятельством собеседник агентства назвал умеренный рост внутренних цен на услуги и жилье, что улучшает позицию страны в пересчете по ППС. Разгон инфляции же ее ухудшает, уточнил он.
 
Мировая экономикаРОССИЯКИТАЙСШАИНДИЯ
 
 
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