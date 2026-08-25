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Эксперт рассказал, как внутренние коммуникации влияют на производительность
Эксперт рассказал, как внутренние коммуникации влияют на производительность - 25.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как внутренние коммуникации влияют на производительность
Компании с интенсивной внутрикорпоративной коммуникацией демонстрируют более высокую производительность труда, заявил РИА Новости бренд-директор и основатель... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:51+0300
2026-08-25T18:51+0300
2026-08-25T18:51+0300
бизнес
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Компании с интенсивной внутрикорпоративной коммуникацией демонстрируют более высокую производительность труда, заявил РИА Новости бренд-директор и основатель event-агентства "Динамика" Александр Шкарупа.
"Внутрикорпоративные коммуникации влияют на производительность, прежде всего, через ясность целей и сокращение потерь времени. Когда сотрудники понимают приоритеты компании, свою зону ответственности, критерии результата и логику управленческих решений, им реже приходится уточнять задачи, дублировать работу или исправлять ошибки из-за неполной информации", - сказал он.
По словам эксперта, исследования связывают качественные внутренние коммуникации с более высокой вовлеченностью, а она — с более устойчивой результативностью команд.
"Отдельная и часто недооцененная часть этой задачи — кросс-коммуникация между отделами. Когда подразделения работают в изоляции, теряется общая картина: одна команда не знает, чем занимается другая, задачи "зависают" на стыке зон ответственности, а решения принимаются медленнее", - заметил собеседник агентства.
"Разобщенные команды показывают заметно более низкую производительность, тогда как компании с сильным межфункциональным взаимодействием чаще демонстрируют опережающий рост", - добавил он.
"Именно здесь одна из главных задач внутренних коммуникаций и корпоративной культуры — выстроить у сотрудников ощущение, что все отделы работают на одну общую цель и находятся в одной команде, а не конкурируют", - уточнил Шкарупа.
При этом коммуникации не должны сводиться к рассылкам руководства, эффект возникает при двусторонней модели: менеджмент объясняет решения и ожидаемые результаты, а сотрудники могут оперативно сообщать о рисках, предложениях и проблемах.
"Для этого важны единые каналы по рабочим вопросам, регулярная обратная связь руководителей, понятный ритм командных встреч и доступность актуальной информации. Практический критерий качества коммуникаций — не число сообщений, а то, насколько быстро сотрудник получает данные, необходимые для самостоятельного и правильного решения задачи", - заключил эксперт.
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бизнес
Эксперт рассказал, как внутренние коммуникации влияют на производительность
Эксперт Шкарупа: компании с интенсивной внутрикорпоративной коммуникацией эффективнее
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Компании с интенсивной внутрикорпоративной коммуникацией демонстрируют более высокую производительность труда, заявил РИА Новости бренд-директор и основатель event-агентства "Динамика" Александр Шкарупа.
"Внутрикорпоративные коммуникации влияют на производительность, прежде всего, через ясность целей и сокращение потерь времени. Когда сотрудники понимают приоритеты компании, свою зону ответственности, критерии результата и логику управленческих решений, им реже приходится уточнять задачи, дублировать работу или исправлять ошибки из-за неполной информации", - сказал он.
По словам эксперта, исследования связывают качественные внутренние коммуникации с более высокой вовлеченностью, а она — с более устойчивой результативностью команд.
"Отдельная и часто недооцененная часть этой задачи — кросс-коммуникация между отделами. Когда подразделения работают в изоляции, теряется общая картина: одна команда не знает, чем занимается другая, задачи "зависают" на стыке зон ответственности, а решения принимаются медленнее", - заметил собеседник агентства.
"Разобщенные команды показывают заметно более низкую производительность, тогда как компании с сильным межфункциональным взаимодействием чаще демонстрируют опережающий рост", - добавил он.
"Именно здесь одна из главных задач внутренних коммуникаций и корпоративной культуры — выстроить у сотрудников ощущение, что все отделы работают на одну общую цель и находятся в одной команде, а не конкурируют", - уточнил Шкарупа.
При этом коммуникации не должны сводиться к рассылкам руководства, эффект возникает при двусторонней модели: менеджмент объясняет решения и ожидаемые результаты, а сотрудники могут оперативно сообщать о рисках, предложениях и проблемах.
"Для этого важны единые каналы по рабочим вопросам, регулярная обратная связь руководителей, понятный ритм командных встреч и доступность актуальной информации. Практический критерий качества коммуникаций — не число сообщений, а то, насколько быстро сотрудник получает данные, необходимые для самостоятельного и правильного решения задачи", - заключил эксперт.