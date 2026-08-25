https://1prime.ru/20260825/ekspert-872669348.html

Эксперт рассказал, как внутренние коммуникации влияют на производительность

Эксперт рассказал, как внутренние коммуникации влияют на производительность - 25.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как внутренние коммуникации влияют на производительность

Компании с интенсивной внутрикорпоративной коммуникацией демонстрируют более высокую производительность труда, заявил РИА Новости бренд-директор и основатель... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:51+0300

2026-08-25T18:51+0300

2026-08-25T18:51+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872669348.jpg?1787673118

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Компании с интенсивной внутрикорпоративной коммуникацией демонстрируют более высокую производительность труда, заявил РИА Новости бренд-директор и основатель event-агентства "Динамика" Александр Шкарупа. "Внутрикорпоративные коммуникации влияют на производительность, прежде всего, через ясность целей и сокращение потерь времени. Когда сотрудники понимают приоритеты компании, свою зону ответственности, критерии результата и логику управленческих решений, им реже приходится уточнять задачи, дублировать работу или исправлять ошибки из-за неполной информации", - сказал он. По словам эксперта, исследования связывают качественные внутренние коммуникации с более высокой вовлеченностью, а она — с более устойчивой результативностью команд. "Отдельная и часто недооцененная часть этой задачи — кросс-коммуникация между отделами. Когда подразделения работают в изоляции, теряется общая картина: одна команда не знает, чем занимается другая, задачи "зависают" на стыке зон ответственности, а решения принимаются медленнее", - заметил собеседник агентства. "Разобщенные команды показывают заметно более низкую производительность, тогда как компании с сильным межфункциональным взаимодействием чаще демонстрируют опережающий рост", - добавил он. "Именно здесь одна из главных задач внутренних коммуникаций и корпоративной культуры — выстроить у сотрудников ощущение, что все отделы работают на одну общую цель и находятся в одной команде, а не конкурируют", - уточнил Шкарупа. При этом коммуникации не должны сводиться к рассылкам руководства, эффект возникает при двусторонней модели: менеджмент объясняет решения и ожидаемые результаты, а сотрудники могут оперативно сообщать о рисках, предложениях и проблемах. "Для этого важны единые каналы по рабочим вопросам, регулярная обратная связь руководителей, понятный ритм командных встреч и доступность актуальной информации. Практический критерий качества коммуникаций — не число сообщений, а то, насколько быстро сотрудник получает данные, необходимые для самостоятельного и правильного решения задачи", - заключил эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес