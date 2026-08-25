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В Калининградской области восстановили электроснабжение после шторма

В Калининградской области восстановили электроснабжение после шторма - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Калининградской области восстановили электроснабжение после шторма

Энергетики в Калининградской области по основной сети восстановили электроснабжение после штормового ветра, который обрушился на регион в субботу, сообщают... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:18+0300

2026-08-25T12:18+0300

2026-08-25T12:18+0300

бизнес

балтийское море

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КАЛИНИНГРАД, 25 авг – ПРАЙМ. Энергетики в Калининградской области по основной сети восстановили электроснабжение после штормового ветра, который обрушился на регион в субботу, сообщают "Россети Северо - Запад". "Россети Янтарь" восстановили электроснабжение потребителей по основной сети в Калининградской области после шторма. Специалисты продолжают работать по локальным заявкам в сети 0,4 кВ до полной ликвидации последствий стихии", - говорится в сообщении "Россети Северо-Запад" на платформе "Макс". Отмечается, что компания работает в режиме повышенной готовности. Ранее там отметили, что специалисты не прекратят работы до полной ликвидации последствий стихии. Энергетикам приходится расчищать от завалов деревьев не только ЛЭП, но и дороги к ним. Циклон со штормовым ветром, ливнями и грозами накрыл Калининградскую область в субботу. Ветер повалил более 500 деревьев на территории региона, оставил без электричества 35 населенных пунктов. Шторм в Балтийском море остановил движение судов и парома из Балтийска на Балтийскую косу. С воскресенья паром, как сообщили РИА Новости в Балтийской судоходной компании, выполняет рейсы по расписанию.

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бизнес, балтийское море