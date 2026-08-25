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Equinor получила дополнительный газ за счет проекта в Северном море - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Equinor получила дополнительный газ за счет проекта в Северном море
Equinor получила дополнительный газ за счет проекта в Северном море - 25.08.2026, ПРАЙМ
Equinor получила дополнительный газ за счет проекта в Северном море
Equinor сообщила о получении дополнительного газа за счет нового подводного проекта Troll phase 3 stage 2, в Северном море, следует из пресс-релиза этой... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:51+0300
2026-08-25T11:53+0300
газ
северное море
норвегия
европа
equinor
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Equinor сообщила о получении дополнительного газа за счет нового подводного проекта Troll phase 3 stage 2, в Северном море, следует из пресс-релиза этой норвежской энергетической компании. "На платформу Troll A в Северном море поступает дополнительный объем газа. 22 августа началась добыча в рамках подводного проекта - Troll phase 3 stage 2", - говорится в сообщении. Новый проект позволит сохранить рабочие места, а также обеспечить приток газа в Европу с платформы Troll A и перерабатывающего завода Kollsnes, которому в этом году исполняется 30 лет. Кроме того, компания отмечает, что проект позволит увеличить добычу на 55 миллиардов стандартных кубометров газа с резервуара Troll West, что соответствует необходимому объему газа Франции на два года. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия. "Тролль" — крупное нефтегазовое месторождение, которое находится на территории континентального шельфа Норвегии.
северное море
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газ, северное море, норвегия, европа, equinor
Газ, Северное море, НОРВЕГИЯ, ЕВРОПА, Equinor
11:51 25.08.2026 (обновлено: 11:53 25.08.2026)
 
Equinor получила дополнительный газ за счет проекта в Северном море

Equinor получила дополнительный газ за счет нового подводного проекта в Северном море

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Equinor сообщила о получении дополнительного газа за счет нового подводного проекта Troll phase 3 stage 2, в Северном море, следует из пресс-релиза этой норвежской энергетической компании.
"На платформу Troll A в Северном море поступает дополнительный объем газа. 22 августа началась добыча в рамках подводного проекта - Troll phase 3 stage 2", - говорится в сообщении.
Новый проект позволит сохранить рабочие места, а также обеспечить приток газа в Европу с платформы Troll A и перерабатывающего завода Kollsnes, которому в этом году исполняется 30 лет.
Кроме того, компания отмечает, что проект позволит увеличить добычу на 55 миллиардов стандартных кубометров газа с резервуара Troll West, что соответствует необходимому объему газа Франции на два года.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
"Тролль" — крупное нефтегазовое месторождение, которое находится на территории континентального шельфа Норвегии.
 
ГазСеверное мореНОРВЕГИЯЕВРОПАEquinor
 
 
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