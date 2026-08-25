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Цены на СПГ в Европе достигли максимума с начала 2023 года, пишет FT - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Цены на СПГ в Европе достигли максимума с начала 2023 года, пишет FT
Цены на СПГ в Европе достигли максимума с начала 2023 года, пишет FT - 25.08.2026, ПРАЙМ
Цены на СПГ в Европе достигли максимума с начала 2023 года, пишет FT
Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в северо-западной Европе подскочили до максимума с января 2023 года, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:38+0300
2026-08-25T22:48+0300
газ
европа
ормузский пролив
ближний восток
энергетика
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в северо-западной Европе подскочили до максимума с января 2023 года, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Argus Media. "В начале этой недели покупатели платили 22,83 доллара за 1 миллион британских термических единиц - это более чем вдвое превышает цену годичной давности и является максимальным показателем с января 2023 года", - пишет издание. Отмечается, что нарушение логистики в Ормузском проливе, по которому обычно проходит около пятой части мировых поставок СПГ, привело к резкому росту цен с начала конфликта на Ближнем Востоке. На этом фоне, добавляет газета, аналитики предупреждают о возможном дальнейшем увеличении цен. Рынок газа пострадал даже больше, чем рынок нефти, отмечает FT, поскольку транспортировка нефти проще и не требует использования столь сложных и дорогостоящих судов. Согласно данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается газета, в июле Ормузский пролив покинули лишь 8 газовозов, тогда как до начала конфликта их количество составляло около 3 в день. Сокращение поставок СПГ с Ближнего Востока ударило по всем импортерам, добавляет издание, однако Европа оказалась в особенно уязвимом положении, поскольку еще до начала конфликта между США и Израилем ее запасы газа находились на более низком уровне, чем обычно.
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газ, европа, ормузский пролив, ближний восток
Газ, ЕВРОПА, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Энергетика
22:38 25.08.2026 (обновлено: 22:48 25.08.2026)
 
Цены на СПГ в Европе достигли максимума с начала 2023 года, пишет FT

FT: цены на СПГ в северо-западной Европе подскочили до максимума с января 2023 года

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в северо-западной Европе подскочили до максимума с января 2023 года, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Argus Media.
"В начале этой недели покупатели платили 22,83 доллара за 1 миллион британских термических единиц - это более чем вдвое превышает цену годичной давности и является максимальным показателем с января 2023 года", - пишет издание.
Отмечается, что нарушение логистики в Ормузском проливе, по которому обычно проходит около пятой части мировых поставок СПГ, привело к резкому росту цен с начала конфликта на Ближнем Востоке. На этом фоне, добавляет газета, аналитики предупреждают о возможном дальнейшем увеличении цен.
Рынок газа пострадал даже больше, чем рынок нефти, отмечает FT, поскольку транспортировка нефти проще и не требует использования столь сложных и дорогостоящих судов. Согласно данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается газета, в июле Ормузский пролив покинули лишь 8 газовозов, тогда как до начала конфликта их количество составляло около 3 в день.
Сокращение поставок СПГ с Ближнего Востока ударило по всем импортерам, добавляет издание, однако Европа оказалась в особенно уязвимом положении, поскольку еще до начала конфликта между США и Израилем ее запасы газа находились на более низком уровне, чем обычно.
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ЭнергетикаГазЕВРОПАОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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