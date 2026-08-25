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В Евросоюзе потребление газа снизилось на 0,6%

В Евросоюзе потребление газа снизилось на 0,6% - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Евросоюзе потребление газа снизилось на 0,6%

Потребление газа в Евросоюзе в июле снизилось на 0,6% в годовом выражении и составило 17,4 миллиарда кубометров, сообщается в ежемесячном докладе Форума... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:31+0300

2026-08-25T14:31+0300

2026-08-25T14:31+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе в июле снизилось на 0,6% в годовом выражении и составило 17,4 миллиарда кубометров, сообщается в ежемесячном докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В июле 2026 года потребление природного газа в ЕС сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,4 миллиарда кубометров", - говорится в докладе. При этом ранее на протяжении трех месяцев подряд наличествовал рост показателя. В основном негативная динамика была обусловлена снижением потребления газа в промышленном секторе. Кроме того, спрос в жилом секторе оставался низким из-за сезонных факторов. Хотя потребление газа для выработки электроэнергии несколько выросло, так как сильная жара на большей части территории Западной Европы привела к увеличению спроса на электроэнергию для охлаждения, увеличение производства энергии ветром и солнечной энергией в значительной степени компенсировало потребность в газовой генерации, отмечает также ФСЭГ. Так, если выработка электроэнергии в ЕС увеличилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 216 ТВт.ч, то газовая генерация увеличилась лишь на 0,5%, до 0,2 ТВт.ч. В то же время выработка атомных электростанций уменьшилась на 2%. Это в основном было связано с повышением температуры речной воды, из-за чего несколько ядерных реакторов снизили мощность или временно приостановили работу. Производство солнечной энергии увеличилось на 20% в годовом исчислении, чему способствовали благоприятные сезонные условия и продолжающийся рост установленной солнечной мощности. Выработка ветряных электростанций выросла на 13%, в то время как гидрогенерация сократилась на 20%. В структуре выработки электроэнергии в ЕС возобновляемые источники, не считая гидроэнергетики, сохранили лидирующие позиции - на их долю пришлось 44%. За ними следуют атомная энергетика (23%), природный газ (16%), гидроэнергетика (9%), а также уголь (8%), заключает ФСЭГ.

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