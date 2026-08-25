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В Евросоюзе потребление газа снизилось на 0,6% - 25.08.2026, ПРАЙМ
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В Евросоюзе потребление газа снизилось на 0,6%
В Евросоюзе потребление газа снизилось на 0,6% - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Евросоюзе потребление газа снизилось на 0,6%
Потребление газа в Евросоюзе в июле снизилось на 0,6% в годовом выражении и составило 17,4 миллиарда кубометров, сообщается в ежемесячном докладе Форума... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:31+0300
2026-08-25T14:31+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе в июле снизилось на 0,6% в годовом выражении и составило 17,4 миллиарда кубометров, сообщается в ежемесячном докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В июле 2026 года потребление природного газа в ЕС сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,4 миллиарда кубометров", - говорится в докладе. При этом ранее на протяжении трех месяцев подряд наличествовал рост показателя. В основном негативная динамика была обусловлена снижением потребления газа в промышленном секторе. Кроме того, спрос в жилом секторе оставался низким из-за сезонных факторов. Хотя потребление газа для выработки электроэнергии несколько выросло, так как сильная жара на большей части территории Западной Европы привела к увеличению спроса на электроэнергию для охлаждения, увеличение производства энергии ветром и солнечной энергией в значительной степени компенсировало потребность в газовой генерации, отмечает также ФСЭГ. Так, если выработка электроэнергии в ЕС увеличилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 216 ТВт.ч, то газовая генерация увеличилась лишь на 0,5%, до 0,2 ТВт.ч. В то же время выработка атомных электростанций уменьшилась на 2%. Это в основном было связано с повышением температуры речной воды, из-за чего несколько ядерных реакторов снизили мощность или временно приостановили работу. Производство солнечной энергии увеличилось на 20% в годовом исчислении, чему способствовали благоприятные сезонные условия и продолжающийся рост установленной солнечной мощности. Выработка ветряных электростанций выросла на 13%, в то время как гидрогенерация сократилась на 20%. В структуре выработки электроэнергии в ЕС возобновляемые источники, не считая гидроэнергетики, сохранили лидирующие позиции - на их долю пришлось 44%. За ними следуют атомная энергетика (23%), природный газ (16%), гидроэнергетика (9%), а также уголь (8%), заключает ФСЭГ.
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газ, ес, фсэг
Газ, ЕС, ФСЭГ
14:31 25.08.2026
 
В Евросоюзе потребление газа снизилось на 0,6%

ФСЭГ: потребление газа в ЕС в июле снизилось на 0,6% в годовом выражении

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© Фото : официальный сайт EU
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе в июле снизилось на 0,6% в годовом выражении и составило 17,4 миллиарда кубометров, сообщается в ежемесячном докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В июле 2026 года потребление природного газа в ЕС сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,4 миллиарда кубометров", - говорится в докладе. При этом ранее на протяжении трех месяцев подряд наличествовал рост показателя.
В основном негативная динамика была обусловлена снижением потребления газа в промышленном секторе. Кроме того, спрос в жилом секторе оставался низким из-за сезонных факторов.
Хотя потребление газа для выработки электроэнергии несколько выросло, так как сильная жара на большей части территории Западной Европы привела к увеличению спроса на электроэнергию для охлаждения, увеличение производства энергии ветром и солнечной энергией в значительной степени компенсировало потребность в газовой генерации, отмечает также ФСЭГ.
Так, если выработка электроэнергии в ЕС увеличилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 216 ТВт.ч, то газовая генерация увеличилась лишь на 0,5%, до 0,2 ТВт.ч.
В то же время выработка атомных электростанций уменьшилась на 2%. Это в основном было связано с повышением температуры речной воды, из-за чего несколько ядерных реакторов снизили мощность или временно приостановили работу.
Производство солнечной энергии увеличилось на 20% в годовом исчислении, чему способствовали благоприятные сезонные условия и продолжающийся рост установленной солнечной мощности.
Выработка ветряных электростанций выросла на 13%, в то время как гидрогенерация сократилась на 20%.
В структуре выработки электроэнергии в ЕС возобновляемые источники, не считая гидроэнергетики, сохранили лидирующие позиции - на их долю пришлось 44%. За ними следуют атомная энергетика (23%), природный газ (16%), гидроэнергетика (9%), а также уголь (8%), заключает ФСЭГ.
 
ГазЕСФСЭГ
 
 
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