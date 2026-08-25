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Расчетные фьючерсы на криптовалюты набирают популярность у россиян - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Расчетные фьючерсы на криптовалюты набирают популярность у россиян
Расчетные фьючерсы на криптовалюты набирают популярность у россиян - 25.08.2026, ПРАЙМ
Расчетные фьючерсы на криптовалюты набирают популярность у россиян
Расчетные фьючерсы на криптовалюты набирают популярность у российских инвесторов, говорится в обзоре ключевых показателей брокеров за второй квартал,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:16+0300
2026-08-25T13:16+0300
финансы
рынок
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872652847.jpg?1787652992
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Расчетные фьючерсы на криптовалюты набирают популярность у российских инвесторов, говорится в обзоре ключевых показателей брокеров за второй квартал, подготовленном Банком России. "Вложения физических лиц – квалифицированных инвесторов в финансовые инструменты с привязкой к криптовалютам оставались небольшими, однако расчетные фьючерсы на криптовалюты набирают популярность", - говорится в документе. По итогам второго квартала 2026 года вложения в паи нерезидентов (ETF, торгуемые на бирже паевые фонды), связанные с криптовалютами, снизились до 1,3 миллиарда рублей (кварталом ранее – 1,6 миллиарда рублей). Вместе с тем количество открытых контрактов по криптовалютным производным финансовым инструментам (фьючерсам, опционам и форвардам) выросло до 3,7 миллиона единиц (+136% квартал к кварталу). Учитывались контракты на криптовалюты (BTC, ETH, SOL, TRX, XRP) и криптовалютные ETF (IBIT, ETHA, SOLT, SOLZ, XRPI), указали в ЦБ.
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40
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финансы, рынок, банки, банк россии
Финансы, Рынок, Банки, Банк России
13:16 25.08.2026
 
Расчетные фьючерсы на криптовалюты набирают популярность у россиян

ЦБ: расчетные фьючерсы на криптовалюты набирают популярность у российских инвесторов

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Расчетные фьючерсы на криптовалюты набирают популярность у российских инвесторов, говорится в обзоре ключевых показателей брокеров за второй квартал, подготовленном Банком России.
"Вложения физических лиц – квалифицированных инвесторов в финансовые инструменты с привязкой к криптовалютам оставались небольшими, однако расчетные фьючерсы на криптовалюты набирают популярность", - говорится в документе.
По итогам второго квартала 2026 года вложения в паи нерезидентов (ETF, торгуемые на бирже паевые фонды), связанные с криптовалютами, снизились до 1,3 миллиарда рублей (кварталом ранее – 1,6 миллиарда рублей).
Вместе с тем количество открытых контрактов по криптовалютным производным финансовым инструментам (фьючерсам, опционам и форвардам) выросло до 3,7 миллиона единиц (+136% квартал к кварталу). Учитывались контракты на криптовалюты (BTC, ETH, SOL, TRX, XRP) и криптовалютные ETF (IBIT, ETHA, SOLT, SOLZ, XRPI), указали в ЦБ.
 
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