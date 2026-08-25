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Эксперт объяснил рост цен на бензин во Франции - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил рост цен на бензин во Франции
Эксперт объяснил рост цен на бензин во Франции - 25.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил рост цен на бензин во Франции
Стоимость бензина повысилась во Франции из-за прекращения экспорта нефтепродуктов из России в последние месяцы, приблизившись к рекордным показателям, заявил во | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:01+0300
2026-08-25T15:01+0300
мировая экономика
франция
ормузский пролив
ближний восток
владимир путин
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ПАРИЖ, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина повысилась во Франции из-за прекращения экспорта нефтепродуктов из России в последние месяцы, приблизившись к рекордным показателям, заявил во вторник эксперт по энергетике Тьерри Брос. Полный запрет на экспорт бензина из России был введен в апреле этого года и действует до 31 января 2027 года. После снижения в начале июня цены на бензин и дизель во Франции в последние несколько недель снова начали расти. Средняя стоимость топлива превысила отметку в 2 евро за литр (196 рублей), что соответствует рекордным на фоне блокировки Ормузского пролива показателям апреля этого года. "В 2025 году Россия была крупнейшим в мире производителем и экспортером нефти и нефтепродуктов. В последние несколько месяцев Россия не экспортирует, и именно это изменение приводит к резкому росту цен на заправках во Франции", - сказал Брос в эфире радио Europe 1. Другим фактором, негативно влияющим на стоимость бензина, является продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и блокировка Ормуза, отметил эксперт. В России этим летом наблюдаются перебои с поставками топлива. Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов.
франция
ормузский пролив
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мировая экономика, франция, ормузский пролив, ближний восток, владимир путин
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин
15:01 25.08.2026
 
Эксперт объяснил рост цен на бензин во Франции

Экономист Брос: цена на бензин во Франции приблизилась к рекордным показателям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина повысилась во Франции из-за прекращения экспорта нефтепродуктов из России в последние месяцы, приблизившись к рекордным показателям, заявил во вторник эксперт по энергетике Тьерри Брос.
Полный запрет на экспорт бензина из России был введен в апреле этого года и действует до 31 января 2027 года.
После снижения в начале июня цены на бензин и дизель во Франции в последние несколько недель снова начали расти. Средняя стоимость топлива превысила отметку в 2 евро за литр (196 рублей), что соответствует рекордным на фоне блокировки Ормузского пролива показателям апреля этого года.
"В 2025 году Россия была крупнейшим в мире производителем и экспортером нефти и нефтепродуктов. В последние несколько месяцев Россия не экспортирует, и именно это изменение приводит к резкому росту цен на заправках во Франции", - сказал Брос в эфире радио Europe 1.
Другим фактором, негативно влияющим на стоимость бензина, является продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и блокировка Ормуза, отметил эксперт.
В России этим летом наблюдаются перебои с поставками топлива. Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОКВладимир Путин
 
 
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