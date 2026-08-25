https://1prime.ru/20260825/fseg-872656286.html

Мировой импорт СПГ в июле сократился на 2,9%

Мировой импорт СПГ в июле сократился на 2,9% - 25.08.2026, ПРАЙМ

Мировой импорт СПГ в июле сократился на 2,9%

Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле сократился на 2,9% в годовом выражении, до 33,4 миллиона тонн, и негативная динамика длится пять месяцев... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:21+0300

2026-08-25T14:21+0300

2026-08-25T14:21+0300

газ

ближний восток

азия

ормузский пролив

фсэг

https://cdnn.1prime.ru/img/76456/12/764561215_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4f37fa5ec34c634d685a66956480b635.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле сократился на 2,9% в годовом выражении, до 33,4 миллиона тонн, и негативная динамика длится пять месяцев подряд, с самого начала текущего ближневосточного кризиса, следует из материалов доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В июле 2026 года мировой импорт СПГ продолжил снижаться, сократившись на 2,9% (1,01 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 33,4 миллиона тонн", - говорится в докладе. Ранее ФСЭГ сообщал о последовательном снижении показателя. Если в феврале он вырос на 12% (на 4 миллиона тонн) год к году и достиг 38,2 миллиона тонн, поставив рекорд для этого месяца, то в марте он опустился, впервые более чем за год, на 1,7%, в апреле упал на 10%, сильнее всего за всю историю наблюдений, затем снизился в мае на 4,6%, и в июне - на 2,9%, до 33,36 миллиона тонн. Такую динамику организация объясняла сокращение поставок с Ближнего Востока из-за военного конфликта, который нарушил движение через Ормузский пролив и ограничил поставки СПГ из Катара и ОАЭ на ключевые рынки. В июле же, по оценке ФСЭГ, Европа возглавила сокращение импорта СПГ, что частично компенсировал рост закупок в Азии. И на мировую торговлю сжиженным природным газом по-прежнему оказывает влияние сокращение поставок с Ближнего Востока из-за ограничений в Ормузском проливе, отмечается в докладе. Кроме того, более высокие цены на азиатском рынке по сравнению с европейским стимулировали переориентацию некоторых партий СПГ из Европы в Азию. При этом по итогам января-июля мировой импорт сжиженного природного газа несколько вырос - на 0,4% в годовом выражении, или на 0,99 миллиона тонн, и достиг 248,65 миллиона тонн. Рост обеспечили такие направления, как Азия, Ближний Восток и Африка, добавляет ФСЭГ.

ближний восток

азия

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, ближний восток, азия, ормузский пролив, фсэг