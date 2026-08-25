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Мировой импорт СПГ в июле сократился на 2,9% - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Мировой импорт СПГ в июле сократился на 2,9%
Мировой импорт СПГ в июле сократился на 2,9% - 25.08.2026, ПРАЙМ
Мировой импорт СПГ в июле сократился на 2,9%
Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле сократился на 2,9% в годовом выражении, до 33,4 миллиона тонн, и негативная динамика длится пять месяцев... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:21+0300
2026-08-25T14:21+0300
газ
ближний восток
азия
ормузский пролив
фсэг
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле сократился на 2,9% в годовом выражении, до 33,4 миллиона тонн, и негативная динамика длится пять месяцев подряд, с самого начала текущего ближневосточного кризиса, следует из материалов доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В июле 2026 года мировой импорт СПГ продолжил снижаться, сократившись на 2,9% (1,01 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 33,4 миллиона тонн", - говорится в докладе. Ранее ФСЭГ сообщал о последовательном снижении показателя. Если в феврале он вырос на 12% (на 4 миллиона тонн) год к году и достиг 38,2 миллиона тонн, поставив рекорд для этого месяца, то в марте он опустился, впервые более чем за год, на 1,7%, в апреле упал на 10%, сильнее всего за всю историю наблюдений, затем снизился в мае на 4,6%, и в июне - на 2,9%, до 33,36 миллиона тонн. Такую динамику организация объясняла сокращение поставок с Ближнего Востока из-за военного конфликта, который нарушил движение через Ормузский пролив и ограничил поставки СПГ из Катара и ОАЭ на ключевые рынки. В июле же, по оценке ФСЭГ, Европа возглавила сокращение импорта СПГ, что частично компенсировал рост закупок в Азии. И на мировую торговлю сжиженным природным газом по-прежнему оказывает влияние сокращение поставок с Ближнего Востока из-за ограничений в Ормузском проливе, отмечается в докладе. Кроме того, более высокие цены на азиатском рынке по сравнению с европейским стимулировали переориентацию некоторых партий СПГ из Европы в Азию. При этом по итогам января-июля мировой импорт сжиженного природного газа несколько вырос - на 0,4% в годовом выражении, или на 0,99 миллиона тонн, и достиг 248,65 миллиона тонн. Рост обеспечили такие направления, как Азия, Ближний Восток и Африка, добавляет ФСЭГ.
ближний восток
азия
ормузский пролив
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газ, ближний восток, азия, ормузский пролив, фсэг
Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, Ормузский пролив, ФСЭГ
14:21 25.08.2026
 
Мировой импорт СПГ в июле сократился на 2,9%

ФСЭГ: мировой импорт СПГ в июле сократился на 2,9% в годовом выражении

© fotolia.com / wajanЗавод по сжижению газа
Завод по сжижению газа - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© fotolia.com / wajan
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле сократился на 2,9% в годовом выражении, до 33,4 миллиона тонн, и негативная динамика длится пять месяцев подряд, с самого начала текущего ближневосточного кризиса, следует из материалов доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В июле 2026 года мировой импорт СПГ продолжил снижаться, сократившись на 2,9% (1,01 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 33,4 миллиона тонн", - говорится в докладе.
Ранее ФСЭГ сообщал о последовательном снижении показателя. Если в феврале он вырос на 12% (на 4 миллиона тонн) год к году и достиг 38,2 миллиона тонн, поставив рекорд для этого месяца, то в марте он опустился, впервые более чем за год, на 1,7%, в апреле упал на 10%, сильнее всего за всю историю наблюдений, затем снизился в мае на 4,6%, и в июне - на 2,9%, до 33,36 миллиона тонн.
Такую динамику организация объясняла сокращение поставок с Ближнего Востока из-за военного конфликта, который нарушил движение через Ормузский пролив и ограничил поставки СПГ из Катара и ОАЭ на ключевые рынки.
В июле же, по оценке ФСЭГ, Европа возглавила сокращение импорта СПГ, что частично компенсировал рост закупок в Азии. И на мировую торговлю сжиженным природным газом по-прежнему оказывает влияние сокращение поставок с Ближнего Востока из-за ограничений в Ормузском проливе, отмечается в докладе.
Кроме того, более высокие цены на азиатском рынке по сравнению с европейским стимулировали переориентацию некоторых партий СПГ из Европы в Азию.
При этом по итогам января-июля мировой импорт сжиженного природного газа несколько вырос - на 0,4% в годовом выражении, или на 0,99 миллиона тонн, и достиг 248,65 миллиона тонн. Рост обеспечили такие направления, как Азия, Ближний Восток и Африка, добавляет ФСЭГ.
 
ГазБЛИЖНИЙ ВОСТОКАЗИЯОрмузский проливФСЭГ
 
 
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