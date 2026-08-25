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Мировой импорт трубопроводного газа в январе-июле вырос на 1%

Мировой импорт трубопроводного газа в январе-июле вырос на 1% - 25.08.2026, ПРАЙМ

Мировой импорт трубопроводного газа в январе-июле вырос на 1%

Мировой импорт трубопроводного газа в январе-июле вырос на 1% в годовом выражении и достиг 357 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:47+0300

2026-08-25T14:47+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировой импорт трубопроводного газа в январе-июле вырос на 1% в годовом выражении и достиг 357 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "За январь-июль 2026 года совокупный мировой импорт трубопроводного газа вырос на 1% в годовом выражении и достиг 357 миллиардов кубометров", - говорится в докладе. Отмечается, что рост импорта был обеспечен прежде всего увеличением поставок в Канаду, страны Евросоюза и Казахстан, что компенсировало сокращение поставок в США, Китай и ОАЭ. По данным ФСЭГ, Евразия сохранила статус крупнейшего экспортирующего континента на мировом рынке трубопроводного газа, занимая долю в 32% от всех поставок. В то же время экспорт из стран Африки вырос на 4%.

канада

казахстан

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газ, канада, казахстан, сша, ес, фсэг