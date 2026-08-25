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Мировая добыча газа в июне упала на 5,2%

Мировая добыча газа в июне упала на 5,2% - 25.08.2026, ПРАЙМ

Мировая добыча газа в июне упала на 5,2%

Мировая добыча газа в июне 2026 года снизилась на 5,2% в годовом выражении, до 323 миллиардов кубометров, основная причина – сокращение газовой добычи на... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:59+0300

2026-08-25T14:59+0300

2026-08-25T14:59+0300

газ

ближний восток

евразия

ормузский пролив

фсэг

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировая добыча газа в июне 2026 года снизилась на 5,2% в годовом выражении, до 323 миллиардов кубометров, основная причина – сокращение газовой добычи на Ближнем Востоке из-за конфликта и закрытия Ормузского пролива, следует из доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В июне 2026 года мировая добыча газа сократилась на 5,2% в годовом исчислении и составила 323 кубометра. Сокращение было вызвано в первую очередь перебоями в поставках на Ближнем Востоке, возникшими из-за продолжающегося геополитического конфликта и закрытия Ормузского пролива", - отмечается в докладе. Так, добыча газа на Ближнем Востоке упала более чем на треть по сравнению с июнем прошлого года, в основном из-за сокращения объемов производства сжиженного природного газа (СПГ). По итогам июня на Ближний Восток пришлось 14% от глобальной добычи газа против 18% в июне прошлого года. Крупнейшим газодобывающим регионом осталась Северная Америка. В частности, на США пришлось 35% от мировой добычи газа против 31% годом ранее. Кроме того, на Евразию пришлось 19% от мировой газовой добычи, а на Азиатско-Тихоокеанский регион - 17%. На Африку, Европу, Латинскую Америку и Карибский бассейн пришлось от 4% до 6% от глобальной добычи. По оценкам ФСЭГ, за январь-июнь мировая добыча газа сократилась на 2,2% в годовом выражении и составила 2,039 триллиона кубометров. Как уточняется, снижение было вызвано главным образом сокращением поставок с Ближнего Востока, однако оно было частично компенсировано значительным ростом добычи в Северной Америке и Евразии.

https://1prime.ru/20260825/spg-872659490.html

ближний восток

евразия

ормузский пролив

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газ, ближний восток, евразия, ормузский пролив, фсэг