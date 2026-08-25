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Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа энергетическим самоубийством

Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа энергетическим самоубийством - 25.08.2026, ПРАЙМ

Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа энергетическим самоубийством

Отказ от российского газа является энергетическим самоубийством для Евросоюза, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T22:55+0300

2026-08-25T22:55+0300

2026-08-25T22:55+0300

энергетика

газ

россия

европа

ормузский пролив

кирилл дмитриев

ес

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Отказ от российского газа является энергетическим самоубийством для Евросоюза, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее во вторник газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Argus Media сообщила, что цены на сжиженный природный газ (СПГ) в северо-западной Европе подскочили до максимума с января 2023 года в связи с сокращением поставок через Ормузский пролив. Как отметило издание, Европа в наибольшей степени пострадала от снижения экспорта газа из региона, поскольку ее запасы находились на более низком уровне, чем обычно. "Самые высокие цены на СПГ в ЕС с 2023 года и исторически низкие уровни запасов газа - FT подчеркивает энергетическое самоубийство ЕС, связанное с отказом от российских энергоресурсов", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию газеты.

европа

ормузский пролив

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газ, россия, европа, ормузский пролив, кирилл дмитриев, ес