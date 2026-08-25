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Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа энергетическим самоубийством
Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа энергетическим самоубийством - 25.08.2026, ПРАЙМ
Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа энергетическим самоубийством
Отказ от российского газа является энергетическим самоубийством для Евросоюза, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:55+0300
2026-08-25T22:55+0300
2026-08-25T22:55+0300
энергетика
газ
россия
европа
ормузский пролив
кирилл дмитриев
ес
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Отказ от российского газа является энергетическим самоубийством для Евросоюза, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее во вторник газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Argus Media сообщила, что цены на сжиженный природный газ (СПГ) в северо-западной Европе подскочили до максимума с января 2023 года в связи с сокращением поставок через Ормузский пролив. Как отметило издание, Европа в наибольшей степени пострадала от снижения экспорта газа из региона, поскольку ее запасы находились на более низком уровне, чем обычно. "Самые высокие цены на СПГ в ЕС с 2023 года и исторически низкие уровни запасов газа - FT подчеркивает энергетическое самоубийство ЕС, связанное с отказом от российских энергоресурсов", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию газеты.
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газ, россия, европа, ормузский пролив, кирилл дмитриев, ес
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Ормузский пролив, Кирилл Дмитриев, ЕС
Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа энергетическим самоубийством
Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа энергетическим самоубийством