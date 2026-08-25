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В Германии обвинили правительство в нерешительности по вопросу газа
В Германии обвинили правительство в нерешительности по вопросу газа - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Германии обвинили правительство в нерешительности по вопросу газа
Нерешительность правительства ФРГ в вопросах газовой политики наносит ущерб и немцам, и Европе, заявил спикер бундестага по вопросам энергетической политики от... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:58+0300
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БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Нерешительность правительства ФРГ в вопросах газовой политики наносит ущерб и немцам, и Европе, заявил спикер бундестага по вопросам энергетической политики от фракции "Зеленые" Михаэль Келльнер. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что сейчас газохранилища заполнены лишь наполовину, это рекордно низкий показатель как минимум за 15 лет. "Нерешительная политика правительства Германии (в вопросах поставок газа - ред.) наносит ущерб и своей стране, и Европе", - сказал Келльнер, его слова приводит агентство Рейтер. Член немецкого парламента добавил, что опустевшие газохранилища ставят Германию в опасную зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ). Согласно Рейтеру, немецкие "Зеленые" на фоне низкой заполненности газохранилищ уже призвали власти Германии провести саммит, посвященный вопросам обеспеченности газом. Евросоюз на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. При этом "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.
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газ, германия, европа, ормузский пролив, ес
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Ормузский пролив, ЕС
В Германии обвинили правительство в нерешительности по вопросу газа
Келльнер: колебания властей Германии в вопросах газовой политики вредят и немцам, и Европе
БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Нерешительность правительства ФРГ в вопросах газовой политики наносит ущерб и немцам, и Европе, заявил спикер бундестага по вопросам энергетической политики от фракции "Зеленые" Михаэль Келльнер.
Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что сейчас газохранилища заполнены лишь наполовину, это рекордно низкий показатель как минимум за 15 лет.
"Нерешительная политика правительства Германии (в вопросах поставок газа - ред.) наносит ущерб и своей стране, и Европе", - сказал Келльнер, его слова приводит агентство Рейтер.
Член немецкого парламента добавил, что опустевшие газохранилища ставят Германию
в опасную зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ).
Согласно Рейтеру, немецкие "Зеленые" на фоне низкой заполненности газохранилищ уже призвали власти Германии провести саммит, посвященный вопросам обеспеченности газом.
Евросоюз
на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива
и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
При этом "Газпром
" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.
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