Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии обвинили правительство в нерешительности по вопросу газа - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260825/gaz-872677074.html
В Германии обвинили правительство в нерешительности по вопросу газа
В Германии обвинили правительство в нерешительности по вопросу газа - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Германии обвинили правительство в нерешительности по вопросу газа
Нерешительность правительства ФРГ в вопросах газовой политики наносит ущерб и немцам, и Европе, заявил спикер бундестага по вопросам энергетической политики от... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:58+0300
2026-08-25T22:58+0300
энергетика
газ
германия
европа
ормузский пролив
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_b193cb057df4f796d0bf9709f42d37dd.jpg
БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Нерешительность правительства ФРГ в вопросах газовой политики наносит ущерб и немцам, и Европе, заявил спикер бундестага по вопросам энергетической политики от фракции "Зеленые" Михаэль Келльнер. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что сейчас газохранилища заполнены лишь наполовину, это рекордно низкий показатель как минимум за 15 лет. "Нерешительная политика правительства Германии (в вопросах поставок газа - ред.) наносит ущерб и своей стране, и Европе", - сказал Келльнер, его слова приводит агентство Рейтер. Член немецкого парламента добавил, что опустевшие газохранилища ставят Германию в опасную зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ). Согласно Рейтеру, немецкие "Зеленые" на фоне низкой заполненности газохранилищ уже призвали власти Германии провести саммит, посвященный вопросам обеспеченности газом. Евросоюз на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. При этом "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.
https://1prime.ru/20260824/gaz-872625108.html
германия
европа
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_725719db29d94635c162fb1810dd1c6b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, германия, европа, ормузский пролив, ес
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Ормузский пролив, ЕС
22:58 25.08.2026
 
В Германии обвинили правительство в нерешительности по вопросу газа

Келльнер: колебания властей Германии в вопросах газовой политики вредят и немцам, и Европе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Нерешительность правительства ФРГ в вопросах газовой политики наносит ущерб и немцам, и Европе, заявил спикер бундестага по вопросам энергетической политики от фракции "Зеленые" Михаэль Келльнер.
Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что сейчас газохранилища заполнены лишь наполовину, это рекордно низкий показатель как минимум за 15 лет.
"Нерешительная политика правительства Германии (в вопросах поставок газа - ред.) наносит ущерб и своей стране, и Европе", - сказал Келльнер, его слова приводит агентство Рейтер.
Член немецкого парламента добавил, что опустевшие газохранилища ставят Германию в опасную зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ).
Согласно Рейтеру, немецкие "Зеленые" на фоне низкой заполненности газохранилищ уже призвали власти Германии провести саммит, посвященный вопросам обеспеченности газом.
Евросоюз на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
При этом "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.
Компрессорная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2026
Европе придется платить €100 за газ, чтобы пережить зиму
24 августа, 16:00
 
ЭнергетикаГазГЕРМАНИЯЕВРОПАОрмузский проливЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала