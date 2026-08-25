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"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей
"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей
"Газпром" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:44+0300
2026-08-25T16:44+0300
2026-08-25T17:06+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Газпром" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-003Р-29 с ежемесячными купонами и погашением через три с половиной года. Первоначально объем размещения ожидался не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 августа. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг является "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предоставлено поручительство "Газпрома".
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рынок, россия, газпром, банк россии, газпромбанк
Рынок, РОССИЯ, Газпром, Банк России, Газпромбанк
"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей
"Газпром" разместит биржевые облигации с переменным купоном на 60 млрд рублей
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Газпром" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-003Р-29 с ежемесячными купонами и погашением через три с половиной года. Первоначально объем размещения ожидался не менее 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 августа. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB.
Эмитентом ценных бумаг является "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предоставлено поручительство "Газпрома".