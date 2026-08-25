Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/gazprom-872665323.html
"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей
"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей
"Газпром" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:44+0300
2026-08-25T17:06+0300
рынок
россия
газпром
банк россии
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872665323.jpg?1787666778
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Газпром" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-003Р-29 с ежемесячными купонами и погашением через три с половиной года. Первоначально объем размещения ожидался не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 августа. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг является "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предоставлено поручительство "Газпрома".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, газпром, банк россии, газпромбанк
Рынок, РОССИЯ, Газпром, Банк России, Газпромбанк
16:44 25.08.2026 (обновлено: 17:06 25.08.2026)
 
"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей

"Газпром" разместит биржевые облигации с переменным купоном на 60 млрд рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Газпром" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-003Р-29 с ежемесячными купонами и погашением через три с половиной года. Первоначально объем размещения ожидался не менее 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 августа. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB.
Эмитентом ценных бумаг является "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предоставлено поручительство "Газпрома".
 
РынокРОССИЯГазпромБанк РоссииГазпромбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала