https://1prime.ru/20260825/gazprom-872665323.html

"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей

"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Газпром" разместит облигации с переменным купоном на 60 миллиардов рублей

"Газпром" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T16:44+0300

2026-08-25T16:44+0300

2026-08-25T17:06+0300

рынок

россия

газпром

банк россии

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872665323.jpg?1787666778

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Газпром" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-003Р-29 с ежемесячными купонами и погашением через три с половиной года. Первоначально объем размещения ожидался не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 августа. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг является "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предоставлено поручительство "Газпрома".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, газпром, банк россии, газпромбанк