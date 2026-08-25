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В ГД предложили увеличить предельный размер доходов самозанятых - 25.08.2026, ПРАЙМ
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В ГД предложили увеличить предельный размер доходов самозанятых
В ГД предложили увеличить предельный размер доходов самозанятых - 25.08.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили увеличить предельный размер доходов самозанятых
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым предложили увеличить... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:15+0300
2026-08-25T12:15+0300
финансы
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым предложили увеличить предельный размер доходов самозанятых с 2,4 до 4,3 миллионов рублей в год. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД). "Предлагается увеличить предельный размер доходов, при превышении которого налогоплательщик утрачивает право на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", с 2,4 миллиона рублей до 4,3 миллионов рублей в календарном году", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что с момента вступления в силу закона лимит дохода для применения НПД сохраняется на прежнем уровне и не индексировался. "Увеличение лимита до 4,3 млн рублей направлено не на расширение режима налога на профессиональный доход на средний и крупный бизнес, а на сохранение его реальной доступности для граждан, работающих самостоятельно, без наемных работников, в условиях инфляции и роста текущих расходов. Предлагаемый размер лимита соответствует индексации действующего порога с учетом фактического роста потребительских цен и прогнозной инфляции, а потому носит компенсирующий, а не стимулирующий к необоснованному налоговому переходу характер", - отмечается в тексте пояснительной записки. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта будет способствовать снижению риска ухода части самозанятых граждан в теневой сектор, сохранению прозрачности расчетов, развитию самостоятельной занятости и созданию более гибких условий для граждан, которые работают легально, но по уровню годовой выручки выходят за пределы действующего лимита.
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финансы
Финансы
12:15 25.08.2026
 
В ГД предложили увеличить предельный размер доходов самозанятых

В Госдуме предложили увеличить предельный размер доходов самозанятых до 4,3 млн руб в год

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым предложили увеличить предельный размер доходов самозанятых с 2,4 до 4,3 миллионов рублей в год.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД).
"Предлагается увеличить предельный размер доходов, при превышении которого налогоплательщик утрачивает право на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", с 2,4 миллиона рублей до 4,3 миллионов рублей в календарном году", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что с момента вступления в силу закона лимит дохода для применения НПД сохраняется на прежнем уровне и не индексировался.
"Увеличение лимита до 4,3 млн рублей направлено не на расширение режима налога на профессиональный доход на средний и крупный бизнес, а на сохранение его реальной доступности для граждан, работающих самостоятельно, без наемных работников, в условиях инфляции и роста текущих расходов. Предлагаемый размер лимита соответствует индексации действующего порога с учетом фактического роста потребительских цен и прогнозной инфляции, а потому носит компенсирующий, а не стимулирующий к необоснованному налоговому переходу характер", - отмечается в тексте пояснительной записки.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта будет способствовать снижению риска ухода части самозанятых граждан в теневой сектор, сохранению прозрачности расчетов, развитию самостоятельной занятости и созданию более гибких условий для граждан, которые работают легально, но по уровню годовой выручки выходят за пределы действующего лимита.
 
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