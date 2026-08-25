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Потребители в Германии переплатят миллиарды евро за энергию, пишут СМИ
Потребители в Германии переплатят миллиарды евро за энергию, пишут СМИ - 25.08.2026, ПРАЙМ
Потребители в Германии переплатят миллиарды евро за энергию, пишут СМИ
Потребители в Германии могут столкнуться с многомиллиардными дополнительными расходами на энергоносители из-за неподготовленности страны в вопросе запасов газа... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:16+0300
2026-08-25T19:16+0300
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газ
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Потребители в Германии могут столкнуться с многомиллиардными дополнительными расходами на энергоносители из-за неподготовленности страны в вопросе запасов газа к резким похолоданиям и перебоям в поставках, передает агентство Блумберг. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что сейчас газохранилища заполнены лишь наполовину, это рекордно низкий показатель как минимум за 15 лет. "Немецкие потребители и промышленность рискуют столкнуться с дополнительными расходами на энергоносители в миллиарды евро, поскольку страна приближается к зиме со слабой защитой от резких похолоданий и перебоев в поставках", - говорится в сообщении. Как рассказал агентству эксперт по энергетике из сравнительного портала Verivox Торстен Шторк, затраты на газ для немецких конечных потребителей могут вырасти на 3,8 миллиарда евро в 2027 году. Агентство отмечает, что запасы газа в ФРГ необычайно опустели, а правительство пока отклоняет предупреждения о том, что это означает для энергетической безопасности. Таким образом, пишет агентство, Германия рассчитывает на мягкую зиму, однако продолжительные похолодания или перебои с поставками могут вынудить ее конкурировать за поставки топлива как раз в тот момент, когда мировой спрос достигнет пика. Евросоюз на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. При этом "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.
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газ, мировая экономика, германия, фрг, ормузский пролив, ес, газпром
Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Ормузский пролив, ЕС, Газпром
Потребители в Германии переплатят миллиарды евро за энергию, пишут СМИ
Bloomberg: потребители в Германии могут столкнуться с дополнительными расходами на газ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Потребители в Германии могут столкнуться с многомиллиардными дополнительными расходами на энергоносители из-за неподготовленности страны в вопросе запасов газа к резким похолоданиям и перебоям в поставках, передает агентство Блумберг.
Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что сейчас газохранилища заполнены лишь наполовину, это рекордно низкий показатель как минимум за 15 лет.
"Немецкие потребители и промышленность рискуют столкнуться с дополнительными расходами на энергоносители в миллиарды евро, поскольку страна приближается к зиме со слабой защитой от резких похолоданий и перебоев в поставках", - говорится в сообщении.
Как рассказал агентству эксперт по энергетике из сравнительного портала Verivox Торстен Шторк, затраты на газ для немецких конечных потребителей могут вырасти на 3,8 миллиарда евро в 2027 году.
Агентство отмечает, что запасы газа в ФРГ необычайно опустели, а правительство пока отклоняет предупреждения о том, что это означает для энергетической безопасности. Таким образом, пишет агентство, Германия рассчитывает на мягкую зиму, однако продолжительные похолодания или перебои с поставками могут вынудить ее конкурировать за поставки топлива как раз в тот момент, когда мировой спрос достигнет пика.
Евросоюз на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
При этом "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.