https://1prime.ru/20260825/germanija-872674609.html
СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА
СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА - 25.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА
Германия может нарушить сроки выполнения плана по оснащению своих крупнейших аэропортов системами защиты от беспилотников, сообщает портал Euractiv со ссылкой... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T21:20+0300
2026-08-25T21:20+0300
2026-08-25T21:28+0300
германия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872674609.jpg?1787682493
БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Германия может нарушить сроки выполнения плана по оснащению своих крупнейших аэропортов системами защиты от беспилотников, сообщает портал Euractiv со ссылкой Федеральное объединение немецкой авиакосмической промышленности (BDLI). Портал напомнил, что в 2025 году правительство Германии пообещало оснастить восемь крупнейших аэропортов страны системами противодействия беспилотникам. "Пока только четыре аэропорта были оснащены этой системой. Остальные все еще ожидают обещанное оборудование, хотя заявленный срок - конец 2026 года", - говорится в материале Euractiv. Агентство DPA 20 августа передавало, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о гонке вооружений в сфере защиты от беспилотников. Новое подразделение федеральной полиции по защите от беспилотников, которое Добриндт запустил в декабре 2025 года, в настоящее время насчитывает 70 сотрудников. К концу года их число должно вырасти до 300.
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия
СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА
Euractiv: Германия может нарушить сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА
БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Германия может нарушить сроки выполнения плана по оснащению своих крупнейших аэропортов системами защиты от беспилотников, сообщает портал Euractiv со ссылкой Федеральное объединение немецкой авиакосмической промышленности (BDLI).
Портал напомнил, что в 2025 году правительство Германии пообещало оснастить восемь крупнейших аэропортов страны системами противодействия беспилотникам.
"Пока только четыре аэропорта были оснащены этой системой. Остальные все еще ожидают обещанное оборудование, хотя заявленный срок - конец 2026 года", - говорится в материале Euractiv.
Агентство DPA 20 августа передавало, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о гонке вооружений в сфере защиты от беспилотников.
Новое подразделение федеральной полиции по защите от беспилотников, которое Добриндт запустил в декабре 2025 года, в настоящее время насчитывает 70 сотрудников. К концу года их число должно вырасти до 300.