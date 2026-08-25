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СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА - 25.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА
СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА - 25.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА
Германия может нарушить сроки выполнения плана по оснащению своих крупнейших аэропортов системами защиты от беспилотников, сообщает портал Euractiv со ссылкой... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T21:20+0300
2026-08-25T21:28+0300
германия
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БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Германия может нарушить сроки выполнения плана по оснащению своих крупнейших аэропортов системами защиты от беспилотников, сообщает портал Euractiv со ссылкой Федеральное объединение немецкой авиакосмической промышленности (BDLI). Портал напомнил, что в 2025 году правительство Германии пообещало оснастить восемь крупнейших аэропортов страны системами противодействия беспилотникам. "Пока только четыре аэропорта были оснащены этой системой. Остальные все еще ожидают обещанное оборудование, хотя заявленный срок - конец 2026 года", - говорится в материале Euractiv. Агентство DPA 20 августа передавало, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о гонке вооружений в сфере защиты от беспилотников. Новое подразделение федеральной полиции по защите от беспилотников, которое Добриндт запустил в декабре 2025 года, в настоящее время насчитывает 70 сотрудников. К концу года их число должно вырасти до 300.
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германия
ГЕРМАНИЯ
21:20 25.08.2026 (обновлено: 21:28 25.08.2026)
 
СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА

Euractiv: Германия может нарушить сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА

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БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Германия может нарушить сроки выполнения плана по оснащению своих крупнейших аэропортов системами защиты от беспилотников, сообщает портал Euractiv со ссылкой Федеральное объединение немецкой авиакосмической промышленности (BDLI).
Портал напомнил, что в 2025 году правительство Германии пообещало оснастить восемь крупнейших аэропортов страны системами противодействия беспилотникам.
"Пока только четыре аэропорта были оснащены этой системой. Остальные все еще ожидают обещанное оборудование, хотя заявленный срок - конец 2026 года", - говорится в материале Euractiv.
Агентство DPA 20 августа передавало, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о гонке вооружений в сфере защиты от беспилотников.
Новое подразделение федеральной полиции по защите от беспилотников, которое Добриндт запустил в декабре 2025 года, в настоящее время насчитывает 70 сотрудников. К концу года их число должно вырасти до 300.
 
ГЕРМАНИЯ
 
 
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