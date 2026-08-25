https://1prime.ru/20260825/germanija-872674609.html

СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА

СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА - 25.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: Германия срывает сроки оснащения аэропортов системами защиты от БПЛА

Германия может нарушить сроки выполнения плана по оснащению своих крупнейших аэропортов системами защиты от беспилотников, сообщает портал Euractiv со ссылкой... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T21:20+0300

2026-08-25T21:20+0300

2026-08-25T21:28+0300

германия

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БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Германия может нарушить сроки выполнения плана по оснащению своих крупнейших аэропортов системами защиты от беспилотников, сообщает портал Euractiv со ссылкой Федеральное объединение немецкой авиакосмической промышленности (BDLI). Портал напомнил, что в 2025 году правительство Германии пообещало оснастить восемь крупнейших аэропортов страны системами противодействия беспилотникам. "Пока только четыре аэропорта были оснащены этой системой. Остальные все еще ожидают обещанное оборудование, хотя заявленный срок - конец 2026 года", - говорится в материале Euractiv. Агентство DPA 20 августа передавало, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о гонке вооружений в сфере защиты от беспилотников. Новое подразделение федеральной полиции по защите от беспилотников, которое Добриндт запустил в декабре 2025 года, в настоящее время насчитывает 70 сотрудников. К концу года их число должно вырасти до 300.

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