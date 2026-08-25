https://1prime.ru/20260825/getcourse-872664517.html

Основатель платформы GetCourse подал иск на 500 миллионов рублей

Основатель платформы GetCourse подал иск на 500 миллионов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ

Основатель платформы GetCourse подал иск на 500 миллионов рублей

Савеловский суд Москвы в сентябре проведет беседу по иску основателя компании для создания онлайн-курсов GetCourse Марата Нигаметзянова к генеральному директору | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T16:33+0300

2026-08-25T16:33+0300

2026-08-25T16:33+0300

бизнес

россия

москва

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872664517.jpg?1787664785

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы в сентябре проведет беседу по иску основателя компании для создания онлайн-курсов GetCourse Марата Нигаметзянова к генеральному директору компании Сергею Михайлову на сумму 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Савеловский районный суд города Москвы назначил на 7 сентября 2026 года подготовку к судебному разбирательству по иску Нигаметзянова Марата Рашитовича к Михайлову Сергею Владимировичу о взыскании задолженности по договору займа, процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму свыше 500 миллионов рублей", - сообщили в суде. Как следует из данных открытых источников, Сергей Михайлов с 2015 года числится генеральным директором компании GetCourse - платформы для создания онлайн-курсов и тренингов. Компания была основана в 2014 году Маратом Нигаметзяновым и его партнерами.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, мосгорсуд