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Основатель платформы GetCourse подал иск на 500 миллионов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Основатель платформы GetCourse подал иск на 500 миллионов рублей
Основатель платформы GetCourse подал иск на 500 миллионов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
Основатель платформы GetCourse подал иск на 500 миллионов рублей
Савеловский суд Москвы в сентябре проведет беседу по иску основателя компании для создания онлайн-курсов GetCourse Марата Нигаметзянова к генеральному директору | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:33+0300
2026-08-25T16:33+0300
бизнес
россия
москва
мосгорсуд
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы в сентябре проведет беседу по иску основателя компании для создания онлайн-курсов GetCourse Марата Нигаметзянова к генеральному директору компании Сергею Михайлову на сумму 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Савеловский районный суд города Москвы назначил на 7 сентября 2026 года подготовку к судебному разбирательству по иску Нигаметзянова Марата Рашитовича к Михайлову Сергею Владимировичу о взыскании задолженности по договору займа, процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму свыше 500 миллионов рублей", - сообщили в суде. Как следует из данных открытых источников, Сергей Михайлов с 2015 года числится генеральным директором компании GetCourse - платформы для создания онлайн-курсов и тренингов. Компания была основана в 2014 году Маратом Нигаметзяновым и его партнерами.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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бизнес, россия, москва, мосгорсуд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Мосгорсуд
16:33 25.08.2026
 
Основатель платформы GetCourse подал иск на 500 миллионов рублей

Основатель платформы GetCourse подал иск к гендиректору компании на 500 миллионов рублей

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы в сентябре проведет беседу по иску основателя компании для создания онлайн-курсов GetCourse Марата Нигаметзянова к генеральному директору компании Сергею Михайлову на сумму 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Савеловский районный суд города Москвы назначил на 7 сентября 2026 года подготовку к судебному разбирательству по иску Нигаметзянова Марата Рашитовича к Михайлову Сергею Владимировичу о взыскании задолженности по договору займа, процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму свыше 500 миллионов рублей", - сообщили в суде.
Как следует из данных открытых источников, Сергей Михайлов с 2015 года числится генеральным директором компании GetCourse - платформы для создания онлайн-курсов и тренингов. Компания была основана в 2014 году Маратом Нигаметзяновым и его партнерами.
 
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