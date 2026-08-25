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На площадке строительства Амурского ГХК произошло возгорание - 25.08.2026, ПРАЙМ
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На площадке строительства Амурского ГХК произошло возгорание
На площадке строительства Амурского ГХК произошло возгорание - 25.08.2026, ПРАЙМ
На площадке строительства Амурского ГХК произошло возгорание
Возгорание произошло на площадке строительства Амурского газохимического комплекса, угрозы для жителей прилегающих территорий нет, сообщили в пресс-службе... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:16+0300
2026-08-25T10:16+0300
россия
амурский гхк
сибур
sinopec
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – ПРАЙМ. Возгорание произошло на площадке строительства Амурского газохимического комплекса, угрозы для жителей прилегающих территорий нет, сообщили в пресс-службе предприятия. "На территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. В целях обеспечения безопасности сотрудниками проводятся операции по остановке оборудования, находящегося в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет", – говорится в сообщении. Сотрудники, не принимающие участие в ликвидации ЧС, выводятся за территорию предприятия, на место вызваны специалисты оперативных служб, ведется локализация последствий. Информации о пострадавших на данный момент нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили в пресс-службе. Строительство Амурского ГХК - совместный проект "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.
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россия, амурский гхк, сибур, sinopec
РОССИЯ, Амурский ГХК, Сибур, Sinopec
10:16 25.08.2026
 
На площадке строительства Амурского ГХК произошло возгорание

На площадке строительства Амурского ГХК произошло возгорание

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – ПРАЙМ. Возгорание произошло на площадке строительства Амурского газохимического комплекса, угрозы для жителей прилегающих территорий нет, сообщили в пресс-службе предприятия.
"На территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. В целях обеспечения безопасности сотрудниками проводятся операции по остановке оборудования, находящегося в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет", – говорится в сообщении.
Сотрудники, не принимающие участие в ликвидации ЧС, выводятся за территорию предприятия, на место вызваны специалисты оперативных служб, ведется локализация последствий.
Информации о пострадавших на данный момент нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили в пресс-службе.
Строительство Амурского ГХК - совместный проект "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.
 
РОССИЯАмурский ГХКСибурSinopec
 
 
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