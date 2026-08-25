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В Турции назвали удары ВСУ по торговым судам в Черном море пиратством

В Турции назвали удары ВСУ по торговым судам в Черном море пиратством - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Турции назвали удары ВСУ по торговым судам в Черном море пиратством

Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам, назвав эти действия... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:27+0300

2026-08-25T18:27+0300

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АНКАРА, 25 авг – ПРАЙМ. Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам, назвав эти действия пиратством. Бывший генеральный директор главного управления морского транспорта при Морской администрации Турции Дениз Ванк в понедельник предложил закрыть турецкие проливы для торговых судов, если атаки беспилотников на коммерческие суда в Черном море не прекратятся. По словам Джана, поток коммерческих судов через турецкие проливы сократился почти в семь раз на фоне резкого снижения судоходства в Черном море, что может привести к существенным потерям для экономики Турции. "Еще пять месяцев назад через турецкие проливы проходило около 200 судов в день, а сегодня их число сократилось до 25–30", — сказал Джан в интервью Bloomberg HT. Он считает, что резкое сокращение судоходства связано с ухудшением ситуации с безопасностью коммерческих перевозок в Черном море. Напомнив о том, что после саммита НАТО в результате нападения Украины на конвой было поражено 35 судов, Джан заявил, что даже если суда и не затонули, они вышли из строя из-за полученных повреждений. Также он обратил внимание на последствия этих нападений для экипажей. "Даже если вы не потопите судно, вы выводите его из строя и запугиваете экипаж. Я считаю это пиратским нападением. Турецкие корабли подвергаются обстрелу; Турции необходимо действовать, используя более жесткую риторику", — сказал он. По оценке Джана, кризис в морских перевозках на маршруте Черное море — Египет может обернуться для Турции потерями до 20 миллиардов долларов за три месяца. Он уточнил, что эта оценка отражает исключительно нынешние условия и не учитывает возможного подорожания сырья и пшеницы. Эксперт пояснил, что дополнительный рост цен на сырьевые товары и зерно способен еще больше увеличить экономические последствия для Турции. Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В турецком МИД ранее заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море.

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бизнес, турция, черное море, украина, сергей вершинин, дмитрий песков, нато, мид