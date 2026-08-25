Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции назвали удары ВСУ по торговым судам в Черном море пиратством - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/glava-872668501.html
В Турции назвали удары ВСУ по торговым судам в Черном море пиратством
В Турции назвали удары ВСУ по торговым судам в Черном море пиратством - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Турции назвали удары ВСУ по торговым судам в Черном море пиратством
Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам, назвав эти действия... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:27+0300
2026-08-25T19:37+0300
бизнес
турция
черное море
украина
сергей вершинин
дмитрий песков
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
АНКАРА, 25 авг – ПРАЙМ. Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам, назвав эти действия пиратством. Бывший генеральный директор главного управления морского транспорта при Морской администрации Турции Дениз Ванк в понедельник предложил закрыть турецкие проливы для торговых судов, если атаки беспилотников на коммерческие суда в Черном море не прекратятся. По словам Джана, поток коммерческих судов через турецкие проливы сократился почти в семь раз на фоне резкого снижения судоходства в Черном море, что может привести к существенным потерям для экономики Турции. "Еще пять месяцев назад через турецкие проливы проходило около 200 судов в день, а сегодня их число сократилось до 25–30", — сказал Джан в интервью Bloomberg HT. Он считает, что резкое сокращение судоходства связано с ухудшением ситуации с безопасностью коммерческих перевозок в Черном море. Напомнив о том, что после саммита НАТО в результате нападения Украины на конвой было поражено 35 судов, Джан заявил, что даже если суда и не затонули, они вышли из строя из-за полученных повреждений. Также он обратил внимание на последствия этих нападений для экипажей. "Даже если вы не потопите судно, вы выводите его из строя и запугиваете экипаж. Я считаю это пиратским нападением. Турецкие корабли подвергаются обстрелу; Турции необходимо действовать, используя более жесткую риторику", — сказал он. По оценке Джана, кризис в морских перевозках на маршруте Черное море — Египет может обернуться для Турции потерями до 20 миллиардов долларов за три месяца. Он уточнил, что эта оценка отражает исключительно нынешние условия и не учитывает возможного подорожания сырья и пшеницы. Эксперт пояснил, что дополнительный рост цен на сырьевые товары и зерно способен еще больше увеличить экономические последствия для Турции. Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В турецком МИД ранее заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море.
турция
черное море
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, турция, черное море, украина, сергей вершинин, дмитрий песков, нато, мид
Бизнес, ТУРЦИЯ, Черное море, УКРАИНА, Сергей Вершинин, Дмитрий Песков, НАТО, МИД
18:27 25.08.2026 (обновлено: 19:37 25.08.2026)
 
В Турции назвали удары ВСУ по торговым судам в Черном море пиратством

Глава "Трансбосфора" Джан обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 25 авг – ПРАЙМ. Председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам, назвав эти действия пиратством.
Бывший генеральный директор главного управления морского транспорта при Морской администрации Турции Дениз Ванк в понедельник предложил закрыть турецкие проливы для торговых судов, если атаки беспилотников на коммерческие суда в Черном море не прекратятся.
По словам Джана, поток коммерческих судов через турецкие проливы сократился почти в семь раз на фоне резкого снижения судоходства в Черном море, что может привести к существенным потерям для экономики Турции.
"Еще пять месяцев назад через турецкие проливы проходило около 200 судов в день, а сегодня их число сократилось до 25–30", — сказал Джан в интервью Bloomberg HT.
Он считает, что резкое сокращение судоходства связано с ухудшением ситуации с безопасностью коммерческих перевозок в Черном море.
Напомнив о том, что после саммита НАТО в результате нападения Украины на конвой было поражено 35 судов, Джан заявил, что даже если суда и не затонули, они вышли из строя из-за полученных повреждений. Также он обратил внимание на последствия этих нападений для экипажей.
"Даже если вы не потопите судно, вы выводите его из строя и запугиваете экипаж. Я считаю это пиратским нападением. Турецкие корабли подвергаются обстрелу; Турции необходимо действовать, используя более жесткую риторику", — сказал он.
По оценке Джана, кризис в морских перевозках на маршруте Черное море — Египет может обернуться для Турции потерями до 20 миллиардов долларов за три месяца. Он уточнил, что эта оценка отражает исключительно нынешние условия и не учитывает возможного подорожания сырья и пшеницы. Эксперт пояснил, что дополнительный рост цен на сырьевые товары и зерно способен еще больше увеличить экономические последствия для Турции.
Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции.
В турецком МИД ранее заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море.
 
БизнесТУРЦИЯЧерное мореУКРАИНАСергей ВершининДмитрий ПесковНАТОМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала