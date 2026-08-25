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Госдолг Узбекистана в январе-июне вырос на 3,1%

Госдолг Узбекистана в январе-июне вырос на 3,1% - 25.08.2026, ПРАЙМ

Госдолг Узбекистана в январе-июне вырос на 3,1%

Размер совокупного государственного долга Узбекистана в январе-июне увеличился на 3,1% по сравнению с годом ранее, до 48,315 миллиарда долларов, сообщает... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T09:16+0300

2026-08-25T09:16+0300

2026-08-25T09:16+0300

мировая экономика

финансы

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 25 авг – ПРАЙМ. Размер совокупного государственного долга Узбекистана в январе-июне увеличился на 3,1% по сравнению с годом ранее, до 48,315 миллиарда долларов, сообщает министерство экономики и финансов республики. В том числе государственный внешний долг за год вырос до 40,71 миллиарда долларов (+2,3%), государственный внутренний долг – до 7,6 миллиарда (+8,6%), следует из табличных данных, размещенных на сайте министерства. Ранее вице-премьер Узбекистана Джамшид Кучкаров заявлял, что страна поддерживает свой внешний долг на уровне 27% ВВП, и этот показатель считается умеренным. В мае 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О государственном долге", ограничивающий показатель уровнем 60% от ВВП. В соответствии с законом, при достижении госдолга в размере 50% к ВВП правительство должно внести в парламент предложение о мерах для стабилизации ситуации.

узбекистан

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мировая экономика, финансы, узбекистан, шавкат мирзиеев