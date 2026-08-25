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Суд рассмотрит спор первого состава "Парка Горького" с Роспатентом

Суд рассмотрит спор первого состава "Парка Горького" с Роспатентом - 25.08.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит спор первого состава "Парка Горького" с Роспатентом

Суд по интеллектуальным правам (СИП) назначил на 6 октября рассмотрение по существу заявления троих музыкантов из первого состава группы "Парк Горького",... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:04+0300

2026-08-25T19:04+0300

2026-08-25T19:13+0300

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) назначил на 6 октября рассмотрение по существу заявления троих музыкантов из первого состава группы "Парк Горького", которые оспаривают решения Роспатента, отказавшегося аннулировать четыре товарных знака со словесными элементами "Парк Горького" и Gorky Park, принадлежащие основателю коллектива Стасу Намину. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, "по результатам предварительного судебного заседания СИП признал подготовку дела завершенной и назначил судебное разбирательство". Заявители Алексей Белов, Александр Миньков (псевдоним Александр Маршал) и Александр Львов называют себя оригинальным составом коллектива и считают, что Намин зарегистрировал свои товарные знаки с нарушением законодательства. По мнению заявителей, нарушены нормы, запрещающие регистрацию брендов, способных ввести потребителей в заблуждение "относительно товара, его изготовителя или места производства", а также тождественных названию известного "произведения науки, литературы или искусства". По мнению музыкантов, группа "Парк Горького" ассоциируется именно с ними, а товарные знаки Намина копируют название дебютного альбома группы 1989 года – Gorky Park, который достиг 80-го места в чарте американского журнала Billboard. Роспатент в октябре отклонил возражения троих музыкантов на регистрацию брендов Намина в 2018 году. Он отметил, что они ассоциируются также с их правообладателем – создателем и продюсером группы. Ведомство указало, что представленные музыкантами сведения о контрактах, заключенных в последующие периоды деятельности группы на территории США, не опровергают данные о "решающей и значительной роли правообладателя в создании и раскрутке" "Парка Горького". В заявлении, поданном в суд в декабре 2025 года, Белов, Миньков и Львов просят признать четыре решения Роспатента незаконными. Ранее эти же музыканты пытались отменить регистрацию брендов Намина по другому основанию – в связи с их неиспользованием. Суд частично удовлетворил их требования, аннулировав знаки для большого числа товаров и услуг, но защитив права Намина на их использование для услуг по организации и проведению концертов. Группа "Парк Горького" (Gorky Park) была создана Наминым в 1987 году. Впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году – группа выступила на концертах Scorpions в Петербурге. В конце 80-х в состав входили Белов, Миньков и Львов. В 1990 году группа распалась. Намин с 2022 года собрал новый коллектив, с которым сотрудничает солист первого состава Николай Носков. При этом Белов, Миньков и Львов тоже возобновили концертную деятельность.

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бизнес, россия, общество , сша, петербург, санкт-петербург, роспатент