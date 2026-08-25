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Gunvor хочет купить СПГ-активы во Флориде за миллиард долларов, пишут СМИ
Gunvor хочет купить СПГ-активы во Флориде за миллиард долларов, пишут СМИ - 25.08.2026, ПРАЙМ
Gunvor хочет купить СПГ-активы во Флориде за миллиард долларов, пишут СМИ
Менеджмент международного сырьевого трейдера Gunvor намерен купить газовые активы во Флориде за более чем 1 миллиард долларов у американской энергетической... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:56+0300
2026-08-25T22:56+0300
2026-08-25T22:59+0300
газ
gunvor
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Менеджмент международного сырьевого трейдера Gunvor намерен купить газовые активы во Флориде за более чем 1 миллиард долларов у американской энергетической компании Silver Hill, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "По данным источников, компания Gunvor находится на ранней стадии переговоров о покупке газодобывающих активов в Гейнсвилле (штат Флорида - ред.) у компании Silver Hill... стоимость активов Silver Hill в Гейнсвилле оценивается в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиарда долларов", - пишет Рейтер. Агентство отмечает, что в случае успешного заключения сделки эксплуатацией активов займется американская компания Western Natural, которой Gunvor оказала финансовую поддержку в начале этого года. Рейтер пишет, что Gunvor и Silver Hill отказались дать агентству комментарии о возможной сделке. Gunvor Group - один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты более чем в 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.
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газ, gunvor
Gunvor хочет купить СПГ-активы во Флориде за миллиард долларов, пишут СМИ
Reuters: Gunvor намерена купить у Silver Hill СПГ-активы во Флориде за миллиард долларов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Менеджмент международного сырьевого трейдера Gunvor намерен купить газовые активы во Флориде за более чем 1 миллиард долларов у американской энергетической компании Silver Hill, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"По данным источников, компания Gunvor находится на ранней стадии переговоров о покупке газодобывающих активов в Гейнсвилле (штат Флорида - ред.) у компании Silver Hill... стоимость активов Silver Hill в Гейнсвилле оценивается в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиарда долларов", - пишет Рейтер.
Агентство отмечает, что в случае успешного заключения сделки эксплуатацией активов займется американская компания Western Natural, которой Gunvor оказала финансовую поддержку в начале этого года.
Рейтер пишет, что Gunvor и Silver Hill отказались дать агентству комментарии о возможной сделке.
Gunvor Group - один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты более чем в 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.