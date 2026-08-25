Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Gunvor хочет купить СПГ-активы во Флориде за миллиард долларов, пишут СМИ - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/gunvor-872677649.html
Gunvor хочет купить СПГ-активы во Флориде за миллиард долларов, пишут СМИ
Gunvor хочет купить СПГ-активы во Флориде за миллиард долларов, пишут СМИ - 25.08.2026, ПРАЙМ
Gunvor хочет купить СПГ-активы во Флориде за миллиард долларов, пишут СМИ
Менеджмент международного сырьевого трейдера Gunvor намерен купить газовые активы во Флориде за более чем 1 миллиард долларов у американской энергетической... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:56+0300
2026-08-25T22:59+0300
газ
gunvor
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872677649.jpg?1787687957
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Менеджмент международного сырьевого трейдера Gunvor намерен купить газовые активы во Флориде за более чем 1 миллиард долларов у американской энергетической компании Silver Hill, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "По данным источников, компания Gunvor находится на ранней стадии переговоров о покупке газодобывающих активов в Гейнсвилле (штат Флорида - ред.) у компании Silver Hill... стоимость активов Silver Hill в Гейнсвилле оценивается в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиарда долларов", - пишет Рейтер. Агентство отмечает, что в случае успешного заключения сделки эксплуатацией активов займется американская компания Western Natural, которой Gunvor оказала финансовую поддержку в начале этого года. Рейтер пишет, что Gunvor и Silver Hill отказались дать агентству комментарии о возможной сделке. Gunvor Group - один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты более чем в 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, gunvor
Газ, Gunvor
22:56 25.08.2026 (обновлено: 22:59 25.08.2026)
 
Gunvor хочет купить СПГ-активы во Флориде за миллиард долларов, пишут СМИ

Reuters: Gunvor намерена купить у Silver Hill СПГ-активы во Флориде за миллиард долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Менеджмент международного сырьевого трейдера Gunvor намерен купить газовые активы во Флориде за более чем 1 миллиард долларов у американской энергетической компании Silver Hill, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"По данным источников, компания Gunvor находится на ранней стадии переговоров о покупке газодобывающих активов в Гейнсвилле (штат Флорида - ред.) у компании Silver Hill... стоимость активов Silver Hill в Гейнсвилле оценивается в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиарда долларов", - пишет Рейтер.
Агентство отмечает, что в случае успешного заключения сделки эксплуатацией активов займется американская компания Western Natural, которой Gunvor оказала финансовую поддержку в начале этого года.
Рейтер пишет, что Gunvor и Silver Hill отказались дать агентству комментарии о возможной сделке.
Gunvor Group - один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты более чем в 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.
 
ГазGunvor
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала