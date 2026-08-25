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На ВЭФ опубликована архитектура деловой программы "Росконгресс Урбан Хаб"

На ВЭФ опубликована архитектура деловой программы "Росконгресс Урбан Хаб" - 25.08.2026, ПРАЙМ

На ВЭФ опубликована архитектура деловой программы "Росконгресс Урбан Хаб"

Опубликована архитектура деловой программы "Росконгресс Урбан Хаб" на Восточном экономическом форуме, сообщил фонд "Росконгресс". | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:26+0300

2026-08-25T11:26+0300

2026-08-25T11:26+0300

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вэф

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Опубликована архитектура деловой программы "Росконгресс Урбан Хаб" на Восточном экономическом форуме, сообщил фонд "Росконгресс". "На официальном сайте XI Восточного экономического форума опубликована архитектура деловой программы площадки "Росконгресс Урбан Хаб". В этом году главной темой станет "Город индустриальный", - говорится в сообщении. Участниками "Росконгресс Урбан Хаб" станут представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, бизнеса, девелоперского сообщества, архитекторы, урбанисты, исследователи и эксперты, они обсудят стратегические направления развития российских городов. "Росконгресс Урбан Хаб" создает площадку для открытого профессионального диалога, который позволяет объединить усилия государства, бизнеса и экспертного сообщества в поиске эффективных решений для развития российских регионов", – отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, слова которого приводятся в сообщении. Архитектура деловой программы включает вопросы инвестиционного развития территорий, внедрения современных технологий, повышения качества городской среды и формирования новых моделей пространственного развития. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, росконгресс, вэф