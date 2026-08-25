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Индекс делового климата в Германии в августе вырос до 88,8 пункта
Индекс делового климата в Германии в августе вырос до 88,8 пункта - 25.08.2026, ПРАЙМ
Индекс делового климата в Германии в августе вырос до 88,8 пункта
Индекс делового климата в Германии в августе составил 88,8 пункта, поднявшись с пересмотренного показателя июля в 86,7 пункта, следует из сообщения... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:23+0300
2026-08-25T11:23+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в августе составил 88,8 пункта, поднявшись с пересмотренного показателя июля в 86,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталов Trading Economics, ожидали роста лишь до 87,2 пункта с первоначального значения июня в 86,6 пункта.
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мировая экономика, германия, ifo
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, IFO
Индекс делового климата в Германии в августе вырос до 88,8 пункта
IFO: Индекс делового климата в Германии в августе вырос до 88,8 пункта
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в августе составил 88,8 пункта, поднявшись с пересмотренного показателя июля в 86,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталов Trading Economics, ожидали роста лишь до 87,2 пункта с первоначального значения июня в 86,6 пункта.