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Индекс делового климата в Германии в августе вырос до 88,8 пункта

Индекс делового климата в Германии в августе вырос до 88,8 пункта - 25.08.2026, ПРАЙМ

Индекс делового климата в Германии в августе вырос до 88,8 пункта

Индекс делового климата в Германии в августе составил 88,8 пункта, поднявшись с пересмотренного показателя июля в 86,7 пункта, следует из сообщения... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:23+0300

2026-08-25T11:23+0300

2026-08-25T11:23+0300

мировая экономика

германия

ifo

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в августе составил 88,8 пункта, поднявшись с пересмотренного показателя июля в 86,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные порталов Trading Economics, ожидали роста лишь до 87,2 пункта с первоначального значения июня в 86,6 пункта.

германия

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мировая экономика, германия, ifo