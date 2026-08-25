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Индекс ВВП США в августе снизился до 89,4 пункта
Индекс ВВП США в августе снизился до 89,4 пункта - 25.08.2026, ПРАЙМ
Индекс ВВП США в августе снизился до 89,4 пункта
США в августе снизился до 89,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 90,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T17:20+0300
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мировая экономика
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conference board
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. США в августе снизился до 89,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 90,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя только до 90,2 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 90,8 пункта.
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мировая экономика, сша, conference board
Мировая экономика, США, Conference Board
Индекс ВВП США в августе снизился до 89,4 пункта
Conference Board: индекс ВВП США в августе снизился до 89,4 пункта