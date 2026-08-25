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Санкции США против Ирана: вместо прорыва — игра в "ударь крота" - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Санкции США против Ирана: вместо прорыва — игра в "ударь крота"
Санкции США против Ирана: вместо прорыва — игра в "ударь крота" - 25.08.2026, ПРАЙМ
Санкции США против Ирана: вместо прорыва — игра в "ударь крота"
Администрация США объявила о новом раунде санкций против Ирана, который министр финансов Скотт Бессент назвал "величайшей скоординированной экономической... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:41+0300
2026-08-25T15:41+0300
мировая экономика
сша
иран
китай
скотт бессент
bloomberg
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Администрация США объявила о новом раунде санкций против Ирана, который министр финансов Скотт Бессент назвал "величайшей скоординированной экономической изоляцией в истории мира". Однако детали пакета, обнародованные в понедельник, не оправдали ожиданий, пишет Bloomberg. Под удар попали десятки небольших логистических фирм и посредников, но главные цели — китайские покупатели иранской нефти на миллиарды долларов и банки, обеспечивающие транзакции, — остались нетронутыми."Это больше похоже на игру в "ударь крота", — отмечает издание. — Такие компании легко возрождаются в новых обличьях за считанные дни". По-настоящему решительным шагом стало бы внесение в санкционные списки китайских или эмиратских банков, через которые проходят основные финансовые потоки, или расширение ограничений против крупных нефтепереработчиков (как это было с Hengli Petrochemical в апреле). Однако Вашингтон, вероятно, избегает резких действий накануне встречи лидеров США и Китая, которая состоится менее чем через месяц.Вопрос в том, нужно ли США сейчас ужесточать меры. Морская блокада иранских портов, которую администрация Трампа проводит с лета, оказалась весьма эффективной: десятки загруженных танкеров застряли внутри Персидского залива, а запасы иранской нефти в Восточной Азии практически исчерпаны. Это вынуждает независимых китайских переработчиков искать альтернативные поставки, что снижает доходы Тегерана. Однако такая тактика требует постоянного присутствия американских военных кораблей в регионе, что уже вызывает критику внутри страны.Тем временем рынки отреагировали на неопределенность ростом защитных активов. Золото приблизилось к максимумам с середины мая, поднявшись выше 200-дневной скользящей средней — технического сигнала, который многие аналитики считают бычьим. Драгметалл дорожает на фоне ослабления доллара и опасений по поводу фискальной политики США, вызванных неожиданной интервенцией на рынке облигаций.Пока что усилия Бессента выглядят скорее как продолжение привычной рутины, чем как переломный момент. По оценкам экспертов, текущая стратегия США приносит ограниченные результаты и не создает серьезных препятствий для иранского экспорта, пока Пекин продолжает поддерживать своего партнера. Без прямого удара по финансовой инфраструктуре Китая экономическое давление на Иран вряд ли станет критическим.
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мировая экономика, сша, иран, китай, скотт бессент, bloomberg
Мировая экономика, США, ИРАН, КИТАЙ, Скотт Бессент, Bloomberg
15:41 25.08.2026
 
Санкции США против Ирана: вместо прорыва — игра в "ударь крота"

Bloomberg: санкции Бессента не затронули главных покупателей иранской нефти

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Алексей Алексеев
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Администрация США объявила о новом раунде санкций против Ирана, который министр финансов Скотт Бессент назвал "величайшей скоординированной экономической изоляцией в истории мира". Однако детали пакета, обнародованные в понедельник, не оправдали ожиданий, пишет Bloomberg. Под удар попали десятки небольших логистических фирм и посредников, но главные цели — китайские покупатели иранской нефти на миллиарды долларов и банки, обеспечивающие транзакции, — остались нетронутыми.
"Это больше похоже на игру в "ударь крота", — отмечает издание. — Такие компании легко возрождаются в новых обличьях за считанные дни".
По-настоящему решительным шагом стало бы внесение в санкционные списки китайских или эмиратских банков, через которые проходят основные финансовые потоки, или расширение ограничений против крупных нефтепереработчиков (как это было с Hengli Petrochemical в апреле). Однако Вашингтон, вероятно, избегает резких действий накануне встречи лидеров США и Китая, которая состоится менее чем через месяц.
Вопрос в том, нужно ли США сейчас ужесточать меры. Морская блокада иранских портов, которую администрация Трампа проводит с лета, оказалась весьма эффективной: десятки загруженных танкеров застряли внутри Персидского залива, а запасы иранской нефти в Восточной Азии практически исчерпаны. Это вынуждает независимых китайских переработчиков искать альтернативные поставки, что снижает доходы Тегерана. Однако такая тактика требует постоянного присутствия американских военных кораблей в регионе, что уже вызывает критику внутри страны.
Тем временем рынки отреагировали на неопределенность ростом защитных активов. Золото приблизилось к максимумам с середины мая, поднявшись выше 200-дневной скользящей средней — технического сигнала, который многие аналитики считают бычьим. Драгметалл дорожает на фоне ослабления доллара и опасений по поводу фискальной политики США, вызванных неожиданной интервенцией на рынке облигаций.
Пока что усилия Бессента выглядят скорее как продолжение привычной рутины, чем как переломный момент. По оценкам экспертов, текущая стратегия США приносит ограниченные результаты и не создает серьезных препятствий для иранского экспорта, пока Пекин продолжает поддерживать своего партнера. Без прямого удара по финансовой инфраструктуре Китая экономическое давление на Иран вряд ли станет критическим.
 
Мировая экономикаСШАИРАНКИТАЙСкотт БессентBloomberg
 
 
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