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"Нечего терять": в США испугались дерзкого ответа Ирана на санкции - 25.08.2026, ПРАЙМ
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"Нечего терять": в США испугались дерзкого ответа Ирана на санкции
"Нечего терять": в США испугались дерзкого ответа Ирана на санкции - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Нечего терять": в США испугались дерзкого ответа Ирана на санкции
Иран может ответить на новый экономический натиск США военной эскалацией в Персидском заливе, пишет New York Times. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:25+0300
2026-08-25T19:25+0300
мировая экономика
иран
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Иран может ответить на новый экономический натиск США военной эскалацией в Персидском заливе, пишет New York Times."Ирану, возможно, нечего терять, пока США пытаются оказать давление на его экономику", — заявили журналисты.По их мнению, кампания, направленная на предотвращение военной эскалации, может, наоборот, спровоцировать ее, поскольку иранские лидеры обещают ответные меры по всему богатому нефтью Персидскому заливу."Опасность заключается в том, что „экономический день Д“ преподносится почти как замена дальнейшей войне, тогда как на самом деле он может стать еще одним механизмом ее эскалации", — объяснил старший научный сотрудник вашингтонского Центра международной политики Сина Тусси.По его словам, чем сильнее США будут подталкивать третьи страны к разрыву связей с Ираном, тем сильнее у Тегерана будет стимул показать, что участие в его изоляции имеет свою цену."Серьезность иранских предупреждений также подчеркивает, насколько серьезен нынешний экономический кризис в Иране, и он с каждым днем ​​усугубляется", — заключили журналисты.Президент США Дональд Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США переходят к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана вместо прежнего курса на военную операцию, начавшуюся в конце февраля 2026 года.
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мировая экономика, иран, сша, персидский залив, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Дональд Трамп
19:25 25.08.2026
 
"Нечего терять": в США испугались дерзкого ответа Ирана на санкции

NYT: Иран может ответить на экономический натиск США военной эскалацией

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Антон Быстров
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Иран может ответить на новый экономический натиск США военной эскалацией в Персидском заливе, пишет New York Times.
"Ирану, возможно, нечего терять, пока США пытаются оказать давление на его экономику", — заявили журналисты.
По их мнению, кампания, направленная на предотвращение военной эскалации, может, наоборот, спровоцировать ее, поскольку иранские лидеры обещают ответные меры по всему богатому нефтью Персидскому заливу.
"Опасность заключается в том, что „экономический день Д“ преподносится почти как замена дальнейшей войне, тогда как на самом деле он может стать еще одним механизмом ее эскалации", — объяснил старший научный сотрудник вашингтонского Центра международной политики Сина Тусси.
По его словам, чем сильнее США будут подталкивать третьи страны к разрыву связей с Ираном, тем сильнее у Тегерана будет стимул показать, что участие в его изоляции имеет свою цену.
"Серьезность иранских предупреждений также подчеркивает, насколько серьезен нынешний экономический кризис в Иране, и он с каждым днем ​​усугубляется", — заключили журналисты.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США переходят к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана вместо прежнего курса на военную операцию, начавшуюся в конце февраля 2026 года.
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Мировая экономикаИРАНСШАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВДональд Трамп
 
 
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