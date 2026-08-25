"Масштабное беззаконие": МИД Ирана ответил на новые санкции США
Багаи: ни одно уважающее себя государство не примет антииранские санкции США
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи после объявления новых санкций США заявил, что ни одно уважающее себя государство не согласится с системным "беззаконием" и "запугиванием", потому что это противоречит основам международного права и Уставу ООН.
В понедельник министерство финансов США объявило о введении масштабных антииранских санкций против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов по всему миру в качестве меры по перекрытию ключевых каналов финансирования Ирана.
"Ни одно порядочное государство, ценящее свой суверенитет и национальные интересы, не смирится с нормализацией столь масштабного беззакония и систематического запугивания... Речь идет об уничтожении самых основополагающих норм международного права и Устава ООН", - написал политик на свой странице в соцсети Х.
Глава американского минфина Скотт Бессент в понедельник заявил, что новые секторальные санкции США нацелены на перекрытие пяти жизненно важных для Ирана зарубежных каналов финансирования, включая сферу оборота цифровых активов, технологий, торговлю золотом, авиационных и морских перевозок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.