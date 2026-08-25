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"Масштабное беззаконие": МИД Ирана ответил на новые санкции США - 25.08.2026, ПРАЙМ
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"Масштабное беззаконие": МИД Ирана ответил на новые санкции США
"Масштабное беззаконие": МИД Ирана ответил на новые санкции США - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Масштабное беззаконие": МИД Ирана ответил на новые санкции США
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи после объявления новых санкций США заявил, что ни одно уважающее себя государство не согласится с системным "беззаконием" и | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:38+0300
2026-08-25T22:38+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи после объявления новых санкций США заявил, что ни одно уважающее себя государство не согласится с системным "беззаконием" и "запугиванием", потому что это противоречит основам международного права и Уставу ООН. В понедельник министерство финансов США объявило о введении масштабных антииранских санкций против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов по всему миру в качестве меры по перекрытию ключевых каналов финансирования Ирана. "Ни одно порядочное государство, ценящее свой суверенитет и национальные интересы, не смирится с нормализацией столь масштабного беззакония и систематического запугивания... Речь идет об уничтожении самых основополагающих норм международного права и Устава ООН", - написал политик на свой странице в соцсети Х. Глава американского минфина Скотт Бессент в понедельник заявил, что новые секторальные санкции США нацелены на перекрытие пяти жизненно важных для Ирана зарубежных каналов финансирования, включая сферу оборота цифровых активов, технологий, торговлю золотом, авиационных и морских перевозок. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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мировая экономика, сша, иран, израиль, скотт бессент, оон
Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Скотт Бессент, ООН
22:38 25.08.2026
 
"Масштабное беззаконие": МИД Ирана ответил на новые санкции США

Багаи: ни одно уважающее себя государство не примет антииранские санкции США

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Антон Быстров
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи после объявления новых санкций США заявил, что ни одно уважающее себя государство не согласится с системным "беззаконием" и "запугиванием", потому что это противоречит основам международного права и Уставу ООН.
В понедельник министерство финансов США объявило о введении масштабных антииранских санкций против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов по всему миру в качестве меры по перекрытию ключевых каналов финансирования Ирана.
"Ни одно порядочное государство, ценящее свой суверенитет и национальные интересы, не смирится с нормализацией столь масштабного беззакония и систематического запугивания... Речь идет об уничтожении самых основополагающих норм международного права и Устава ООН", - написал политик на свой странице в соцсети Х.
Глава американского минфина Скотт Бессент в понедельник заявил, что новые секторальные санкции США нацелены на перекрытие пяти жизненно важных для Ирана зарубежных каналов финансирования, включая сферу оборота цифровых активов, технологий, торговлю золотом, авиационных и морских перевозок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
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