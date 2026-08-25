США и Иран согласовали прекращение огня, сообщили источники
РИА Новости: США и Иран согласовали прекращение огня и навигацию в Ормузском проливе
© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротесты против военной операции США и Израиля в Иране
ИСЛАМАБАД, 25 авг - ПРАЙМ. Прекращение огня между США и Ираном согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщили РИА Новости пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности.
"Прекращение огня согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе", - сообщили источники.
Ожидается, что официальное объявление будет оглашено в ближайшие дни, сообщили источники.
По их словам, в соответствии с Исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч.
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил во вторник, что надеется на скорое объявление о временном коридоре для судов в Ормузском проливе, а за ним и постоянного решения вопроса.
Как сообщила во вторник Международная морская организация (ИМО) при Организации Объединенных Наций, почти 20 моряков погибли с момента начала конфликта на Ближнем Востоке.
План ИМО по эвакуации судов из Персидского залива на данный момент приостановлен. На застрявших в регионе судах остаются около 20 тысяч моряков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.