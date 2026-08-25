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США и Иран согласовали прекращение огня, сообщили источники

США и Иран согласовали прекращение огня, сообщили источники - 25.08.2026, ПРАЙМ

США и Иран согласовали прекращение огня, сообщили источники

Прекращение огня между США и Ираном согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщили РИА Новости пакистанские военные источники и... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T22:42+0300

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2026-08-25T22:43+0300

мировая экономика

сша

иран

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ИСЛАМАБАД, 25 авг - ПРАЙМ. Прекращение огня между США и Ираном согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщили РИА Новости пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности. "Прекращение огня согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе", - сообщили источники. Ожидается, что официальное объявление будет оглашено в ближайшие дни, сообщили источники.По их словам, в соответствии с Исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч.Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил во вторник, что надеется на скорое объявление о временном коридоре для судов в Ормузском проливе, а за ним и постоянного решения вопроса. Как сообщила во вторник Международная морская организация (ИМО) при Организации Объединенных Наций, почти 20 моряков погибли с момента начала конфликта на Ближнем Востоке. План ИМО по эвакуации судов из Персидского залива на данный момент приостановлен. На застрявших в регионе судах остаются около 20 тысяч моряков. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.

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мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив