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Инвесторы в ИИ переключаются с затрат на поиск лидеров

Инвесторы в ИИ переключаются с затрат на поиск лидеров - 25.08.2026, ПРАЙМ

Инвесторы в ИИ переключаются с затрат на поиск лидеров

Крупные инвесторы смещают фокус с вопроса окупаемости колоссальных затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта к поиску компаний, которые принесут... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:16+0300

2026-08-25T14:16+0300

2026-08-25T14:16+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Крупные инвесторы смещают фокус с вопроса окупаемости колоссальных затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта к поиску компаний, которые принесут долгосрочную доходность, пишет Reuters. Результаты Microsoft и Amazon за второй квартал подтвердили устойчивый спрос на вычислительные мощности, развеяв опасения рынка относительно возможного охлаждения. При этом аналитики подчеркивают, что сейчас важно не столько оценивать текущие расходы, сколько выбирать игроков, способных конвертировать вложения в прибыль в будущем.Управляющий портфелем Bankers Investment Trust Ричард Клоуд заявил, что гиперскейлеры со временем получат выгоду от своих инвестиций. "Сегодняшние капитальные расходы — это завтрашние распродажи", — отметил он. По оценкам Reuters, в 2027 году гиперскейлеры получат дополнительно около 340 миллиардов долларов годового денежного потока, тогда как капитальные затраты ожидаются на уровне примерно 534 миллиардов долларов.Джон Лэмб, директор по инвестициям Capital Group, призвал рассматривать ИИ как расширяющуюся экосистему. "Дело не в том, чипы или гиперскейлеры. Нужно иметь оба варианта в портфеле", — сказал он, добавив, что дата-центры обычно выходят на прибыль через 12–18 месяцев после начала строительства. Он отметил, что переломный момент уже начинает прослеживаться в последних квартальных отчетах.По мнению Клоуда, преимущество получат компании, которые контролируют как вычислительные мощности, так и инструменты для эффективного внедрения ИИ у клиентов. Amazon, Microsoft и Google выигрывают за счет масштаба и долгосрочных отношений с клиентами. Однако оценки гиперскейлеров в этом году сжались: Microsoft торгуется с мультипликатором 24,6 форвардной прибыли, а Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) — на самом низком уровне 17,6.Стратег BCA Research Ноа Вайсбергер предупредил, что неооблачные провайдеры могут оказаться уязвимыми при нормализации цен на вычислительные мощности из-за высокой долговой нагрузки и дорогих оценок. Он рекомендует делать ставку на гиперскейлеров и избегать узких нишевых игроков.Швейцарский управляющий Альберто Конка оценивает, что для оправдания текущих планов расходов монетизация ИИ потребует роста в 5–13 раз. Эксперты ожидают, что по мере взросления рынка конкуренция сократит число победителей. "В будущем определенно будет меньше победителей, чем, вероятно, игроков сегодня", — резюмирует он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, microsoft, reuters, amazon, ии, развитие ии, инвестиции