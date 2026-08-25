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В Италии оценили успехи российской экономики

В Италии оценили успехи российской экономики - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Италии оценили успехи российской экономики

Успехи российской экономики достигнуты несмотря на санкции Запада, который сделал все, что ей помешать, поделился мнением с РИА Новости президент института... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:27+0300

2026-08-25T18:27+0300

2026-08-25T18:27+0300

мировая экономика

россия

китай

сша

индия

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РИМ, 25 авг - ПРАЙМ. Успехи российской экономики достигнуты несмотря на санкции Запада, который сделал все, что ей помешать, поделился мнением с РИА Новости президент института Италия - БРИКС и бывший сенатор Вито Петрочелли, комментируя данные о том, что Россия второй год подряд занимает четвертое место среди крупнейших экономик мира по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС). "Несмотря на сотни западных санкций, Россия второй год подряд занимает четвертое место среди крупнейших экономик мира. Запад сделал все, чтобы помешать ей, но Россия успешно выдержала давление", - сказал Петрочелли. Он отметил, что среди крупнейших экономик мира значительное место занимают страны БРИКС. Китай занимает первое место, Индия - третье, Индонезия - седьмое, Бразилия - восьмое. "Я думаю, что заслуга принадлежит экономической, социальной и инфраструктурной политике президента, устойчивости российского производственного аппарата, но, прежде всего, смелым решениям (президента РФ Владимира - ред.) Путина", - подчеркнул бывший член сената итальянского парламента. Петрочелли упомянул недавний указ президента РФ, предусматривающий возможность временного управления критической инфраструктурой, если ее владельцы не будут своевременно принимать или восстанавливать необходимые меры безопасности. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. ППС учитывает разницу в ценах между странами и позволяет сравнивать объемы производства и услуг с учетом того, сколько товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму денег в разных странах.

китай

сша

индия

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мировая экономика, россия, китай, сша, индия