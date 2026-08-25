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Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат
Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат - 25.08.2026, ПРАЙМ
Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат
Израиль заинтересован в расширении частоты полетов с Россией, поэтому предложил ряду авиакомпаний рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:49+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг – ПРАЙМ. Израиль заинтересован в расширении частоты полетов с Россией, поэтому предложил ряду авиакомпаний рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный город Эйлат, сообщила РИА Новости глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова. "Израиль также крайне заинтересован в увеличении частоты полетов и расширении географии. Мы предлагаем российским авиакомпаниям рассмотреть возможность запуска прямых рейсов не только в Тель-Авив, но и на наш южный круглогодичный курорт на Красном море - в Эйлат", - сказала Воронцова. По словам Воронцовой, в настоящее время россияне могут добраться до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод. Авиарейсы выполняют российские компании. При этом авиакомпания El Al заявила о приостановке прямых рейсов из Тель-Авива в Москву до сентября. Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что авиасообщение между странами очень важно для российской стороны и отметил, что спрос на посещение как Израиля, так и России высок с обеих сторон.
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Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат
Минтуризма Израиля предложило запустить прямые рейсы из России в курортный город Эйлат