https://1prime.ru/20260825/izrail-872643514.html

Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат

Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат - 25.08.2026, ПРАЙМ

Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат

Израиль заинтересован в расширении частоты полетов с Россией, поэтому предложил ряду авиакомпаний рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T08:49+0300

2026-08-25T08:49+0300

2026-08-25T08:49+0300

бизнес

россия

финансы

израиль

москва

тель-авив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872643514.jpg?1787636993

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг – ПРАЙМ. Израиль заинтересован в расширении частоты полетов с Россией, поэтому предложил ряду авиакомпаний рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный город Эйлат, сообщила РИА Новости глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова. "Израиль также крайне заинтересован в увеличении частоты полетов и расширении географии. Мы предлагаем российским авиакомпаниям рассмотреть возможность запуска прямых рейсов не только в Тель-Авив, но и на наш южный круглогодичный курорт на Красном море - в Эйлат", - сказала Воронцова. По словам Воронцовой, в настоящее время россияне могут добраться до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод. Авиарейсы выполняют российские компании. При этом авиакомпания El Al заявила о приостановке прямых рейсов из Тель-Авива в Москву до сентября. Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что авиасообщение между странами очень важно для российской стороны и отметил, что спрос на посещение как Израиля, так и России высок с обеих сторон.

израиль

москва

тель-авив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, израиль, москва, тель-авив