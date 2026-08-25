Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/izrail-872643514.html
Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат
Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат - 25.08.2026, ПРАЙМ
Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат
Израиль заинтересован в расширении частоты полетов с Россией, поэтому предложил ряду авиакомпаний рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:49+0300
2026-08-25T08:49+0300
бизнес
россия
финансы
израиль
москва
тель-авив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872643514.jpg?1787636993
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг – ПРАЙМ. Израиль заинтересован в расширении частоты полетов с Россией, поэтому предложил ряду авиакомпаний рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный город Эйлат, сообщила РИА Новости глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова. "Израиль также крайне заинтересован в увеличении частоты полетов и расширении географии. Мы предлагаем российским авиакомпаниям рассмотреть возможность запуска прямых рейсов не только в Тель-Авив, но и на наш южный круглогодичный курорт на Красном море - в Эйлат", - сказала Воронцова. По словам Воронцовой, в настоящее время россияне могут добраться до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод. Авиарейсы выполняют российские компании. При этом авиакомпания El Al заявила о приостановке прямых рейсов из Тель-Авива в Москву до сентября. Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что авиасообщение между странами очень важно для российской стороны и отметил, что спрос на посещение как Израиля, так и России высок с обеих сторон.
израиль
москва
тель-авив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, израиль, москва, тель-авив
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, Тель-Авив
08:49 25.08.2026
 
Израиль предложил России запустить прямые рейсы в Эйлат

Минтуризма Израиля предложило запустить прямые рейсы из России в курортный город Эйлат

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг – ПРАЙМ. Израиль заинтересован в расширении частоты полетов с Россией, поэтому предложил ряду авиакомпаний рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный город Эйлат, сообщила РИА Новости глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова.
"Израиль также крайне заинтересован в увеличении частоты полетов и расширении географии. Мы предлагаем российским авиакомпаниям рассмотреть возможность запуска прямых рейсов не только в Тель-Авив, но и на наш южный круглогодичный курорт на Красном море - в Эйлат", - сказала Воронцова.
По словам Воронцовой, в настоящее время россияне могут добраться до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод. Авиарейсы выполняют российские компании.
При этом авиакомпания El Al заявила о приостановке прямых рейсов из Тель-Авива в Москву до сентября.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что авиасообщение между странами очень важно для российской стороны и отметил, что спрос на посещение как Израиля, так и России высок с обеих сторон.
 
БизнесРОССИЯФинансыИЗРАИЛЬМОСКВАТель-Авив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала