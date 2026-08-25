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В Ялте из-за ремонтных работ отключат электроснабжение

В Ялте из-за ремонтных работ отключат электроснабжение - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Ялте из-за ремонтных работ отключат электроснабжение

Ялта и южнобережные поселки муниципалитета будут без электроснабжения из-за ремонтных работ утром в среду, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба региона. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T21:38+0300

2026-08-25T21:38+0300

2026-08-25T21:38+0300

ялта

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872674995.jpg?1787683091

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Ялта и южнобережные поселки муниципалитета будут без электроснабжения из-за ремонтных работ утром в среду, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба региона. "Уважаемые жители и гости Ялты! В связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами будет отключено энергоснабжение по всей большой Ялте 26.08.2026 с 05.00 до 09.00 утра", - говорится в сообщении в канале службы на платформе "Макс".

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ялта