https://1prime.ru/20260825/jalta-872674995.html
В Ялте из-за ремонтных работ отключат электроснабжение
В Ялте из-за ремонтных работ отключат электроснабжение - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Ялте из-за ремонтных работ отключат электроснабжение
Ялта и южнобережные поселки муниципалитета будут без электроснабжения из-за ремонтных работ утром в среду, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба региона. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T21:38+0300
2026-08-25T21:38+0300
2026-08-25T21:38+0300
ялта
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872674995.jpg?1787683091
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Ялта и южнобережные поселки муниципалитета будут без электроснабжения из-за ремонтных работ утром в среду, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба региона.
"Уважаемые жители и гости Ялты! В связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами будет отключено энергоснабжение по всей большой Ялте 26.08.2026 с 05.00 до 09.00 утра", - говорится в сообщении в канале службы на платформе "Макс".
ялта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта
В Ялте из-за ремонтных работ отключат электроснабжение
Ялта и южнобережные поселки муниципалитета останутся без света из-за ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Ялта и южнобережные поселки муниципалитета будут без электроснабжения из-за ремонтных работ утром в среду, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба региона.
"Уважаемые жители и гости Ялты! В связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами будет отключено энергоснабжение по всей большой Ялте 26.08.2026 с 05.00 до 09.00 утра", - говорится в сообщении в канале службы на платформе "Макс".