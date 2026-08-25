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Йемен рассчитывает на международную поддержку для защиты порта Моха

Йемен рассчитывает на международную поддержку для защиты порта Моха - 25.08.2026, ПРАЙМ

Йемен рассчитывает на международную поддержку для защиты порта Моха

Йемен рассчитывает на международную поддержку для защиты стратегически важного порта Моха от атак хуситов и укрепления контроля государства над... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T17:33+0300

2026-08-25T17:33+0300

2026-08-25T17:33+0300

мировая экономика

красное море

йемен

саудовская аравия

оон

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Йемен рассчитывает на международную поддержку для защиты стратегически важного порта Моха от атак хуситов и укрепления контроля государства над Баб-эль-Мандебским проливом, заявил в интервью РИА Новости советник по экономике президента Йемена Фарис Наджар. Ранее йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало стратегически важный порт Моха на Красном море, который находится под контролем правительства, признанного международным сообществом. "Международное сообщество стоит перед выбором: продолжать управлять рисками и защищать суда в каждом конкретном случае или инвестировать в укрепление способности йеменского государства защищать свое побережье и территориальные воды... Второй вариант будет более эффективным с экономической точки зрения и в плане безопасности в долгосрочной перспективе", - считает Наджар. По его мнению, именно поддержка международным сообществом усилий йеменского государства по защите в том числе Баб-эль-Мандеба и порта Моха будет служить цели "вернуть Красное море в состояние, позволяющее судоходным, страховым и инвестиционным компаниям работать с ним без чрезвычайных рисков". "Устойчивая безопасность Баб-эль-Мандеба требует укрепления способности йеменского государства защищать свое побережье и территориальные воды, бороться с контрабандой, а не только защищать суда во время их прохода", - сказал собеседника агентства. Советник отметил, что порт Моха имеет стратегическое значение благодаря своему расположению на Красном море поблизости от Баб-эль-Мандебского пролива. По его словам, порт является частью более широкой системы государственных объектов на западном побережье и важен для торговли, борьбы с контрабандой и обеспечения безопасности судоходства. "Атаки на Моху можно рассматривать как попытку нанести удар по суверенному присутствию государства на Красном море и растущей способности контролировать контрабандные маршруты", - заявил Наджар. Собеседник агентства подчеркнул, что возможный захват Мохи имел бы последствия за пределами самого порта, в том числе увеличил бы нагрузку на другие йеменские порты и повысил стоимость торговли с западными районами страны. Он призвал международное сообщество рассматривать Йемен как "ключевого партнера" в обеспечении безопасности Красного моря, отметив, что укрепление возможностей йеменского государства отвечает интересам не только страны, но и региональной и международной торговли. Вооруженный конфликт в Йемене между международно-признанным правительством и движением "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. В марте 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку правительства, признанного ООН. Масштаб боевых действий заметно сократился после заключения перемирия в 2022 году, однако новый виток противостояния хуситов с Саудовской Аравией начался после удара поддерживаемых Эр-Риядом сил по международному аэропорту Саны 13 июля, нанесенного с целью не допустить посадки иранского самолета.

красное море

йемен

саудовская аравия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, красное море, йемен, саудовская аравия, оон