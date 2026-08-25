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Канада введет ответные пошлины на импорт из США

Канада введет ответные пошлины на импорт из США - 25.08.2026, ПРАЙМ

Канада введет ответные пошлины на импорт из США

Власти Канады с 8 сентября введут ответные пошлины в размере 15%, 25% и 50% на импорт товаров из США объемом около 20 миллиардов долларов, которые затронут... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:03+0300

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ВАШИНГТОН, 25 авг — ПРАЙМ. Власти Канады с 8 сентября введут ответные пошлины в размере 15%, 25% и 50% на импорт товаров из США объемом около 20 миллиардов долларов, которые затронут сталь, электронику, молочную продукцию, сельхозоборудование, бытовую технику и целлюлозно-бумажную отрасль, говорится в сообщении канадского министерства финансов."С 8 сентября 2026 года Канада введет пошлины в размере 15%, 25% и 50% на товары... Ответные пошлины Канады будут применяться к продукции, охватывающей 27,6 миллиарда долларов (канадских, 19,9 миллиарда долларов США - ред.) импорта из США, и будут сосредоточены на таких секторах, как сталь, молочная продукция, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, целлюлозно-бумажная промышленность и электроника, которые сильнее всего пострадали от пошлин США", — говорится в правительственном релизе.Там отмечается, что пошлины не будут применяться к тем товарам американского производства, которые в день введения пошлин будут находиться в Канаде на пути в третью страну.Более того, минфин также отдельно объявил о выделении суммы в 5,4 миллиарда долларов США на поддержу канадских предпринимателей и работников, которых, как ожидается, затронет введение пошлин.В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Этот шаг последовал за срывом торговых переговоров, после которого премьер Канады Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября.

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мировая экономика, канада, сша, пошлины