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Канада введет ответные пошлины на импорт из США - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Канада введет ответные пошлины на импорт из США
Канада введет ответные пошлины на импорт из США - 25.08.2026, ПРАЙМ
Канада введет ответные пошлины на импорт из США
Власти Канады с 8 сентября введут ответные пошлины в размере 15%, 25% и 50% на импорт товаров из США объемом около 20 миллиардов долларов, которые затронут... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:03+0300
2026-08-25T19:40+0300
экономика
мировая экономика
канада
сша
пошлины
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ВАШИНГТОН, 25 авг — ПРАЙМ. Власти Канады с 8 сентября введут ответные пошлины в размере 15%, 25% и 50% на импорт товаров из США объемом около 20 миллиардов долларов, которые затронут сталь, электронику, молочную продукцию, сельхозоборудование, бытовую технику и целлюлозно-бумажную отрасль, говорится в сообщении канадского министерства финансов."С 8 сентября 2026 года Канада введет пошлины в размере 15%, 25% и 50% на товары... Ответные пошлины Канады будут применяться к продукции, охватывающей 27,6 миллиарда долларов (канадских, 19,9 миллиарда долларов США - ред.) импорта из США, и будут сосредоточены на таких секторах, как сталь, молочная продукция, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, целлюлозно-бумажная промышленность и электроника, которые сильнее всего пострадали от пошлин США", — говорится в правительственном релизе.Там отмечается, что пошлины не будут применяться к тем товарам американского производства, которые в день введения пошлин будут находиться в Канаде на пути в третью страну.Более того, минфин также отдельно объявил о выделении суммы в 5,4 миллиарда долларов США на поддержу канадских предпринимателей и работников, которых, как ожидается, затронет введение пошлин.В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Этот шаг последовал за срывом торговых переговоров, после которого премьер Канады Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября.
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мировая экономика, канада, сша, пошлины
Экономика, Мировая экономика, КАНАДА, США, пошлины
19:03 25.08.2026 (обновлено: 19:40 25.08.2026)
 
Канада введет ответные пошлины на импорт из США

Канада с 8 сентября введет ответные пошлины на импорт из США на 19,9 миллиарда долларов

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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ВАШИНГТОН, 25 авг — ПРАЙМ. Власти Канады с 8 сентября введут ответные пошлины в размере 15%, 25% и 50% на импорт товаров из США объемом около 20 миллиардов долларов, которые затронут сталь, электронику, молочную продукцию, сельхозоборудование, бытовую технику и целлюлозно-бумажную отрасль, говорится в сообщении канадского министерства финансов.
"С 8 сентября 2026 года Канада введет пошлины в размере 15%, 25% и 50% на товары... Ответные пошлины Канады будут применяться к продукции, охватывающей 27,6 миллиарда долларов (канадских, 19,9 миллиарда долларов США - ред.) импорта из США, и будут сосредоточены на таких секторах, как сталь, молочная продукция, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, целлюлозно-бумажная промышленность и электроника, которые сильнее всего пострадали от пошлин США", — говорится в правительственном релизе.
Там отмечается, что пошлины не будут применяться к тем товарам американского производства, которые в день введения пошлин будут находиться в Канаде на пути в третью страну.
Более того, минфин также отдельно объявил о выделении суммы в 5,4 миллиарда долларов США на поддержу канадских предпринимателей и работников, которых, как ожидается, затронет введение пошлин.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Этот шаг последовал за срывом торговых переговоров, после которого премьер Канады Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября.
 
ЭкономикаМировая экономикаКАНАДАСШАпошлины
 
 
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