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Панамский канал изменил правила распределения слотов для прохода судов

Панамский канал изменил правила распределения слотов для прохода судов - 25.08.2026, ПРАЙМ

Панамский канал изменил правила распределения слотов для прохода судов

Администрация Панамского канала изменила правила распределения освободившихся слотов для прохода судов, установив приоритет для газовозов, автовозов и... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T21:53+0300

2026-08-25T21:53+0300

2026-08-25T21:53+0300

бизнес

панамский канал

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МЕХИКО, 25 авг - ПРАЙМ. Администрация Панамского канала изменила правила распределения освободившихся слотов для прохода судов, установив приоритет для газовозов, автовозов и контейнеровозов. "Слоты, которые отменены или становятся доступными по любой причине, будут распределяться посредством специального конкурса в следующем порядке приоритета, исходя из рейтинга клиентов: LNG, LPG, Car Carrier/RoRo и полноконтейнерные суда", - говорится в документе на сайте администрации канала. Изменения вступают в силу немедленно. Администрация канала пояснила, что корректировки призваны устранить неоднозначность в действующих правилах и предотвратить различные толкования, которые могут повлиять на прозрачность, последовательность и эффективность процесса бронирования. Отдельно администрация изменила правила бронирования прохода в последний момент. Для получения такого слота теперь учитывается участие судна в периодах бронирования через процедуру разрешения равенства заявок или специальный конкурс, а также в аукционе на соответствующую дату прохода.

панамский канал

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бизнес, панамский канал