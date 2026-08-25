Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу года - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/karman-872667761.html
Венгрия ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу года
Венгрия ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу года - 25.08.2026, ПРАЙМ
Венгрия ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу года
Правительство Венгрии ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу 2026 года, заявил венгерский министр финансов Андраш Карман. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:09+0300
2026-08-25T18:09+0300
финансы
мировая экономика
венгрия
урсула фон дер ляйен
ес
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БУДАПЕШТ, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство Венгрии ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу 2026 года, заявил венгерский министр финансов Андраш Карман. "Именно показатель в 7,5% правительство устанавливает в качестве пересмотренного целевого уровня дефицита на 2026 год, поскольку унаследованная экономическая ситуация, а также расходы, связанные с засухой и энергетическим кризисом, пока не позволяют в этом году дополнительно снизить целевой показатель дефицита", - написал Карман в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, прошлое правительство приняло целевой дефицит госбюджета в 3,7% ВВП летом 2025 года, но он был существенно скорректирован из-за предвыборных расходов. Карман также отметил, что дефицит бюджета мог бы быть еще больше, если бы ЕС не обещал разморозить для Венгрии средства из фондов ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце мая заявила, что Венгрия получит 14,2 миллиарда евро из замороженных средств из фондов ЕС, еще 2,2 миллиарда могут быть разблокированы позднее при соблюдении условий. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, венгрия, урсула фон дер ляйен, ес, facebook
Финансы, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Facebook
18:09 25.08.2026
 
Венгрия ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу года

Карман: правительство Венгрии ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу 2026 года

CC BY 2.0 / Bobo Boom / Hungarian FlagЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
CC BY 2.0 / Bobo Boom / Hungarian Flag
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство Венгрии ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу 2026 года, заявил венгерский министр финансов Андраш Карман.
"Именно показатель в 7,5% правительство устанавливает в качестве пересмотренного целевого уровня дефицита на 2026 год, поскольку унаследованная экономическая ситуация, а также расходы, связанные с засухой и энергетическим кризисом, пока не позволяют в этом году дополнительно снизить целевой показатель дефицита", - написал Карман в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, прошлое правительство приняло целевой дефицит госбюджета в 3,7% ВВП летом 2025 года, но он был существенно скорректирован из-за предвыборных расходов.
Карман также отметил, что дефицит бюджета мог бы быть еще больше, если бы ЕС не обещал разморозить для Венгрии средства из фондов ЕС.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце мая заявила, что Венгрия получит 14,2 миллиарда евро из замороженных средств из фондов ЕС, еще 2,2 миллиарда могут быть разблокированы позднее при соблюдении условий.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ФинансыМировая экономикаВЕНГРИЯУрсула фон дер ЛяйенЕСFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала