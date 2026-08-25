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Венгрия ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу года

Венгрия ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу года - 25.08.2026, ПРАЙМ

Венгрия ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу года

Правительство Венгрии ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу 2026 года, заявил венгерский министр финансов Андраш Карман. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:09+0300

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БУДАПЕШТ, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство Венгрии ожидает дефицит бюджета в 7,5% ВВП к концу 2026 года, заявил венгерский министр финансов Андраш Карман. "Именно показатель в 7,5% правительство устанавливает в качестве пересмотренного целевого уровня дефицита на 2026 год, поскольку унаследованная экономическая ситуация, а также расходы, связанные с засухой и энергетическим кризисом, пока не позволяют в этом году дополнительно снизить целевой показатель дефицита", - написал Карман в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, прошлое правительство приняло целевой дефицит госбюджета в 3,7% ВВП летом 2025 года, но он был существенно скорректирован из-за предвыборных расходов. Карман также отметил, что дефицит бюджета мог бы быть еще больше, если бы ЕС не обещал разморозить для Венгрии средства из фондов ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце мая заявила, что Венгрия получит 14,2 миллиарда евро из замороженных средств из фондов ЕС, еще 2,2 миллиарда могут быть разблокированы позднее при соблюдении условий. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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финансы, мировая экономика, венгрия, урсула фон дер ляйен, ес, facebook