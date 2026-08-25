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Патриарх Кирилл поблагодарил Грефа за помощь РПЦ за рубежом
Патриарх Кирилл поблагодарил Грефа за помощь РПЦ за рубежом - 25.08.2026, ПРАЙМ
Патриарх Кирилл поблагодарил Грефа за помощь РПЦ за рубежом
Патриарх московский и всея Руси Кирилл поблагодарил главу Сбербанка Германа Грефа за помощь Русской православной церкви за рубежом, следует из видео,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T17:24+0300
2026-08-25T17:24+0300
2026-08-25T17:24+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Патриарх московский и всея Руси Кирилл поблагодарил главу Сбербанка Германа Грефа за помощь Русской православной церкви за рубежом, следует из видео, предоставленного пресс-службой патриарха.
Патриарх Кирилл встретился с Грефом во вторник в своей резиденции в Даниловом монастыре в Москве, сообщила пресс-служба патриарха. Глава РПЦ отметил важность вклада Грефа для продвижения многих программ, которые осуществляет Церковь и в первую очередь за рубежом, подчеркнув, что без этой поддержки было бы трудно.
"Когда я говорю о нашей Церкви за рубежом, я имею в виду людей православных разных национальностей, очень много русских, иммигрантов, постоянно живущих и переезжающих жить в разные страны. И вот эта помощь Церкви, она, конечно, имеет такое духовное значение, но нельзя только духом помогать людям, которые в хлебе нуждаются. Вот поэтому Церковь занимается благотворительностью, для этого нужны средства, и ваш вклад в эти программы очень значителен", - поблагодарил патриарх Кирилл Грефа.
Глава Сбербанка, в свою очередь, также поблагодарил патриарха за возможность встретиться лично и обсудить вопросы дальнейшего развития взаимодействия финансовой организации и РПЦ.
"Вы знаете, мне кажется, что это критически важно, особенно в такие непростые времена, которые мы сейчас переживаем. Людям нужна опора и поддержка, и мы видим, как сегодня растет спрос и лояльность людей на внутреннюю поддержку, понимание того, как можно пережить все эти испытания, которые им посланы", - сказал Греф.
Он отметил, что в этот момент роль Русской православной церкви трудно переоценить.
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общество , россия, москва, герман греф, патриарх кирилл, сбербанк, рпц
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Герман Греф, Патриарх Кирилл, Сбербанк, РПЦ
Патриарх Кирилл поблагодарил Грефа за помощь РПЦ за рубежом
Патриарх Кирилл поблагодарил Грефа за помощь Русской православной церкви за рубежом
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Патриарх московский и всея Руси Кирилл поблагодарил главу Сбербанка Германа Грефа за помощь Русской православной церкви за рубежом, следует из видео, предоставленного пресс-службой патриарха.
Патриарх Кирилл встретился с Грефом во вторник в своей резиденции в Даниловом монастыре в Москве, сообщила пресс-служба патриарха. Глава РПЦ отметил важность вклада Грефа для продвижения многих программ, которые осуществляет Церковь и в первую очередь за рубежом, подчеркнув, что без этой поддержки было бы трудно.
"Когда я говорю о нашей Церкви за рубежом, я имею в виду людей православных разных национальностей, очень много русских, иммигрантов, постоянно живущих и переезжающих жить в разные страны. И вот эта помощь Церкви, она, конечно, имеет такое духовное значение, но нельзя только духом помогать людям, которые в хлебе нуждаются. Вот поэтому Церковь занимается благотворительностью, для этого нужны средства, и ваш вклад в эти программы очень значителен", - поблагодарил патриарх Кирилл Грефа.
Глава Сбербанка, в свою очередь, также поблагодарил патриарха за возможность встретиться лично и обсудить вопросы дальнейшего развития взаимодействия финансовой организации и РПЦ.
"Вы знаете, мне кажется, что это критически важно, особенно в такие непростые времена, которые мы сейчас переживаем. Людям нужна опора и поддержка, и мы видим, как сегодня растет спрос и лояльность людей на внутреннюю поддержку, понимание того, как можно пережить все эти испытания, которые им посланы", - сказал Греф.
Он отметил, что в этот момент роль Русской православной церкви трудно переоценить.