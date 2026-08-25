https://1prime.ru/20260825/kirill-872665934.html

Патриарх Кирилл поблагодарил Грефа за помощь РПЦ за рубежом

Патриарх Кирилл поблагодарил Грефа за помощь РПЦ за рубежом - 25.08.2026, ПРАЙМ

Патриарх Кирилл поблагодарил Грефа за помощь РПЦ за рубежом

Патриарх московский и всея Руси Кирилл поблагодарил главу Сбербанка Германа Грефа за помощь Русской православной церкви за рубежом, следует из видео,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T17:24+0300

2026-08-25T17:24+0300

2026-08-25T17:24+0300

общество

россия

москва

герман греф

патриарх кирилл

сбербанк

рпц

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872665934.jpg?1787667845

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Патриарх московский и всея Руси Кирилл поблагодарил главу Сбербанка Германа Грефа за помощь Русской православной церкви за рубежом, следует из видео, предоставленного пресс-службой патриарха. Патриарх Кирилл встретился с Грефом во вторник в своей резиденции в Даниловом монастыре в Москве, сообщила пресс-служба патриарха. Глава РПЦ отметил важность вклада Грефа для продвижения многих программ, которые осуществляет Церковь и в первую очередь за рубежом, подчеркнув, что без этой поддержки было бы трудно. "Когда я говорю о нашей Церкви за рубежом, я имею в виду людей православных разных национальностей, очень много русских, иммигрантов, постоянно живущих и переезжающих жить в разные страны. И вот эта помощь Церкви, она, конечно, имеет такое духовное значение, но нельзя только духом помогать людям, которые в хлебе нуждаются. Вот поэтому Церковь занимается благотворительностью, для этого нужны средства, и ваш вклад в эти программы очень значителен", - поблагодарил патриарх Кирилл Грефа. Глава Сбербанка, в свою очередь, также поблагодарил патриарха за возможность встретиться лично и обсудить вопросы дальнейшего развития взаимодействия финансовой организации и РПЦ. "Вы знаете, мне кажется, что это критически важно, особенно в такие непростые времена, которые мы сейчас переживаем. Людям нужна опора и поддержка, и мы видим, как сегодня растет спрос и лояльность людей на внутреннюю поддержку, понимание того, как можно пережить все эти испытания, которые им посланы", - сказал Греф. Он отметил, что в этот момент роль Русской православной церкви трудно переоценить.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, герман греф, патриарх кирилл, сбербанк, рпц