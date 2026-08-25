https://1prime.ru/20260825/kitaj-872646850.html

Китай примет меры для защиты своих законных интересов, заявили в МИД

Китай примет меры для защиты своих законных интересов, заявили в МИД - 25.08.2026, ПРАЙМ

Китай примет меры для защиты своих законных интересов, заявили в МИД

Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:50+0300

2026-08-25T10:50+0300

2026-08-25T10:50+0300

мировая экономика

финансы

китай

иран

сша

скотт бессент

мид кнр

мид китая

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872646850.jpg?1787644215

ПЕКИН, 25 авг - ПРАЙМ. Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявления властей США о том, что экономическая операция против Ирана направлена против всех, кто помогает стране. Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что экономическая операция Соединенных Штатов будет направлена против Ирана и любых стран, которые поддерживают Исламскую Республику. Бессент пообещал, что США будут затягивать петлю и перекрывать все возможные источники доходов, за счет которых финансируются иранские власти. "Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - сказал Линь Цзянь. Дипломат подчеркнул, что сотрудничество Китая с Ираном всегда осуществляется в рамках международного права и не должно подвергаться внешнему вмешательству. По словам Линь Цзяня, Пекин решительно выступает против незаконных односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Как подчеркнул дипломат, экономическое давление не поспособствует решению имеющихся проблем, а лишь приведет к дальнейшему обострению противоречий и конфликтов, создаст риски распространения негативных последствий, нарушит глобальный экономический и финансовый порядок и нанесет ущерб законным правам и интересам других стран.

китай

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, китай, иран, сша, скотт бессент, мид кнр, мид китая, мид