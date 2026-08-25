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Китай примет меры для защиты своих законных интересов, заявили в МИД
Китай примет меры для защиты своих законных интересов, заявили в МИД - 25.08.2026, ПРАЙМ
Китай примет меры для защиты своих законных интересов, заявили в МИД
Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:50+0300
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ПЕКИН, 25 авг - ПРАЙМ. Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявления властей США о том, что экономическая операция против Ирана направлена против всех, кто помогает стране.
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что экономическая операция Соединенных Штатов будет направлена против Ирана и любых стран, которые поддерживают Исламскую Республику. Бессент пообещал, что США будут затягивать петлю и перекрывать все возможные источники доходов, за счет которых финансируются иранские власти.
"Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат подчеркнул, что сотрудничество Китая с Ираном всегда осуществляется в рамках международного права и не должно подвергаться внешнему вмешательству. По словам Линь Цзяня, Пекин решительно выступает против незаконных односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН.
Как подчеркнул дипломат, экономическое давление не поспособствует решению имеющихся проблем, а лишь приведет к дальнейшему обострению противоречий и конфликтов, создаст риски распространения негативных последствий, нарушит глобальный экономический и финансовый порядок и нанесет ущерб законным правам и интересам других стран.
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Мировая экономика, Финансы, КИТАЙ, ИРАН, США, Скотт Бессент, МИД КНР, МИД Китая, МИД
Китай примет меры для защиты своих законных интересов, заявили в МИД
МИД КНР: Пекин примет все меры для защиты своих законных интересов
ПЕКИН, 25 авг - ПРАЙМ. Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявления властей США о том, что экономическая операция против Ирана направлена против всех, кто помогает стране.
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что экономическая операция Соединенных Штатов будет направлена против Ирана и любых стран, которые поддерживают Исламскую Республику. Бессент пообещал, что США будут затягивать петлю и перекрывать все возможные источники доходов, за счет которых финансируются иранские власти.
"Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат подчеркнул, что сотрудничество Китая с Ираном всегда осуществляется в рамках международного права и не должно подвергаться внешнему вмешательству. По словам Линь Цзяня, Пекин решительно выступает против незаконных односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН.
Как подчеркнул дипломат, экономическое давление не поспособствует решению имеющихся проблем, а лишь приведет к дальнейшему обострению противоречий и конфликтов, создаст риски распространения негативных последствий, нарушит глобальный экономический и финансовый порядок и нанесет ущерб законным правам и интересам других стран.