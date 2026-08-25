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В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире подводный тоннель
В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире подводный тоннель - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире подводный тоннель
Китай в городе Цзинань провинции Шаньдун на востоке страны ввел в эксплуатацию крупнейший в мире подводный тоннель, проложенный методом щитовой проходки,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T17:36+0300
2026-08-25T17:36+0300
2026-08-25T17:36+0300
китай
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Китай в городе Цзинань провинции Шаньдун на востоке страны ввел в эксплуатацию крупнейший в мире подводный тоннель, проложенный методом щитовой проходки, передает агентство Синьхуа.
"Двадцать пятого августа тоннель под рекой Хуанхэ на улице Хуанган в городе Цзинань был введен в эксплуатацию... Крупнейший в мире подводный тоннель, проложенный методом щитовой проходки, официально начал работу", - говорится в сообщении.
Общая протяженность тоннеля составляет почти 5,8 тысячи метров. Тоннель имеет двухъярусную конструкцию в одной тоннельной трубе, а расчетная скорость движения составляет 60 километров в час.
Согласно данным агентства, тоннель позволяет сократить дорогу между двумя берегами реки с 30-40 до пяти минут.
Для строительства участка, проложенного с помощью тоннелепроходческого щита, была использована самая крупная по диаметру в Китае тоннелепроходческая машина "Шаньхэ". Ее диаметр разработки составляет 17,5 метров.
В ходе строительства специалисты решили 28 сложнейших технических задач, включая обеспечение устойчивости забоя, контроль осадки дамбы Хуанхэ и предотвращение всплытия сегментов обделки тоннеля большого диаметра.
китай
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китай
В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире подводный тоннель
Синьхуа: в Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире подводный тоннель
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Китай в городе Цзинань провинции Шаньдун на востоке страны ввел в эксплуатацию крупнейший в мире подводный тоннель, проложенный методом щитовой проходки, передает агентство Синьхуа.
"Двадцать пятого августа тоннель под рекой Хуанхэ на улице Хуанган в городе Цзинань был введен в эксплуатацию... Крупнейший в мире подводный тоннель, проложенный методом щитовой проходки, официально начал работу", - говорится в сообщении.
Общая протяженность тоннеля составляет почти 5,8 тысячи метров. Тоннель имеет двухъярусную конструкцию в одной тоннельной трубе, а расчетная скорость движения составляет 60 километров в час.
Согласно данным агентства, тоннель позволяет сократить дорогу между двумя берегами реки с 30-40 до пяти минут.
Для строительства участка, проложенного с помощью тоннелепроходческого щита, была использована самая крупная по диаметру в Китае тоннелепроходческая машина "Шаньхэ". Ее диаметр разработки составляет 17,5 метров.
В ходе строительства специалисты решили 28 сложнейших технических задач, включая обеспечение устойчивости забоя, контроль осадки дамбы Хуанхэ и предотвращение всплытия сегментов обделки тоннеля большого диаметра.