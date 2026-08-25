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Китай впервые выработал электроэнергию на высоте четырех тысяч метров - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Китай впервые выработал электроэнергию на высоте четырех тысяч метров
Китай впервые выработал электроэнергию на высоте четырех тысяч метров - 25.08.2026, ПРАЙМ
Китай впервые выработал электроэнергию на высоте четырех тысяч метров
Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4 тысячи метров, где была выработана электроэнергия, сообщает гонконгская газета South China Morning... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:07+0300
2026-08-25T19:12+0300
китай
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4 тысячи метров, где была выработана электроэнергия, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Высотная ветроэнергетика - новый вид технологий выработки энергии, который еще не вышел на массовое производство. Сегодня существуют два вида высотной ветроэнергетики: наземный и воздушный. "Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4 тысячи метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение", - сообщает газета. Прототип S4000 завершил полный рабочий цикл: подъем, удержание позиции в воздухе, производство электроэнергии и возвращение на землю. S4000 похож на дирижабль и по длине сопоставим с Boeing 747. Он наполнен гелием и оснащен легкими ветрогенераторами. На большой высоте он использует более сильные и стабильные воздушные потоки, а вырабатываемая электроэнергия передается на землю по тросу. Ветрогенератор разработан пекинским стартапом Sawes Energy Technology совместно с Университетом Цинхуа и Институтом исследований аэрокосмической информации Китайской академии наук.
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40
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ПРАЙМ
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5
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китай, boeing-747
КИТАЙ, Boeing-747
19:07 25.08.2026 (обновлено: 19:12 25.08.2026)
 
Китай впервые выработал электроэнергию на высоте четырех тысяч метров

SCMP: Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту четырех тысяч метров

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Китай впервые запустил воздушный ветрогенератор на высоту 4 тысячи метров, где была выработана электроэнергия, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Высотная ветроэнергетика - новый вид технологий выработки энергии, который еще не вышел на массовое производство. Сегодня существуют два вида высотной ветроэнергетики: наземный и воздушный.
"Китай поднял в воздух систему воздушного ветрогенератора на высоту 4 тысячи метров над уровнем моря и выработал электроэнергию непосредственно в небе. Это первое в мире подобное достижение", - сообщает газета.
Прототип S4000 завершил полный рабочий цикл: подъем, удержание позиции в воздухе, производство электроэнергии и возвращение на землю.
S4000 похож на дирижабль и по длине сопоставим с Boeing 747. Он наполнен гелием и оснащен легкими ветрогенераторами. На большой высоте он использует более сильные и стабильные воздушные потоки, а вырабатываемая электроэнергия передается на землю по тросу.
Ветрогенератор разработан пекинским стартапом Sawes Energy Technology совместно с Университетом Цинхуа и Институтом исследований аэрокосмической информации Китайской академии наук.
 
КИТАЙBoeing-747
 
 
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